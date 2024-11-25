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ЗСУ мають успіх на Курщині, ворог тисне на кількох напрямках – карти ISW

Ірина Бура
glavcom.ua
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ЗСУ мають успіх на Курщині, ворог тисне на кількох напрямках – карти ISW
Звіт ISW щодо війни в Україні 25 листопада
фото з відкритих джерел

Фіксується просування російських окупантів поблизу Куп'янська, Покровська, Вугледара та Великої Новосілки

Українські військові просунулися біля Суджі в Курській області. Разом з тим фіксується просування російських окупантів поблизу Куп'янська, Покровська, Вугледара та Великої Новосілки. Про це повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 25 листопада.

Операція ЗСУ на Курщині

Українські та російські сили нещодавно просунулися до головного українського виступу в Курській області на тлі триваючих боїв у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 листопада, показують, що українські сили нещодавно просунулися на північний схід від Мартиновки (північний схід від Суджі). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 24 листопада, показують, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Зеленого Шляху (на південний схід від Коренево). Російські джерела продовжували стверджувати, що підрозділи російського 51-го повітряно-десантного (ВДВ) полку (106-ї дивізії ВДВ) захопили Дарино (на південний схід від Коренево), хоча один російський мілблогер стверджував, що російські сили не повністю очистили населений пункт і що українські сили все ще діють. в області. Російські мілблогери стверджували, що бої тривали на південний схід від Коренево біля Миколаєво-Дарино; на північ від Суджі біля Плехово; біля самої Суджі; і на південний схід від Суджі біля Плехова і Погребків.

ЗСУ мають успіх на Курщині, ворог тисне на кількох напрямках – карти ISW фото 1

Харківщина

Російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від міста Харкова 23 і 24 листопада поблизу Вовчанська і Тихого (на схід від Вовчанська), але підтверження цьому немає. Російський мілблогер стверджував, що українські війська безуспішно контратакували з використанням бронетехніки в напрямку Журавлівки Бєлгородської області (відразу через кордон з Високою Яругою), але ISW не має підтвердження цьому.

ЗСУ мають успіх на Курщині, ворог тисне на кількох напрямках – карти ISW фото 2

Луганщина

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Куп’янська під час продовження наступальних операцій на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 листопада, показують, що російські війська нещодавно просунулися в полях на південь від Лозової (на південний схід від Куп’янська). Російські мілблогери стверджували, що російські війська окупували половину Копанок і Першотравневого (обидва на південний схід від Куп’янська) і просунулися в межах східного Куп’янська, на 2,5 кілометри в напрямку Борової (на південь від Куп’янська) і на один кілометр у напрямку центральних Тернів (на північний захід від Кремінної). Однак ISW не знайшов підтвердження цьому. Російські війська продовжували наземні атаки на північ від Куп’янська в районі Кіндрашівки; на північний схід від Куп’янська поблизу Синьківки та Новомлинська; на південь від Куп'янська в районі Новоплатонівки і на Сенькове; на південний схід від Куп'янська поблизу Лозової, Глушківки, Загризове, Колісниківки, Піщаного, Кругляківки; на захід від Сватового біля Копанок і Зеленого Гаю; на північний захід від Кремінної біля Дружелюбівки, Греківки, Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Новомихайлівки, Чернещини, Твердохлібового; на захід від Кремінної поблизу Торського; і на південний захід від Кремінної біля Серебрянки.

ЗСУ мають успіх на Курщині, ворог тисне на кількох напрямках – карти ISW фото 3

 

Донеччина

Російські війська вели наступальні операції в районі Білогорівки (на північний схід від Сіверська), але не мали успіху.

Ворог вів наступальні дії під Торецьком, проте підтверджених змін лінії фронту не було. Російські мілблогери стверджували, що російські війська окупували східну третину мікрорайону Забалка (південь Торецька), але решта залишається спірною «напівсірою зоною». 

Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку на тлі триваючих наступальних дій у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 листопада, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Лисівки (на південний схід від Покровська). Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися до Жовтого та на захід від Юрівки (обидва на південь від Покровська), але ISW не знайшов підтвердження цьому. Окупаційні війська вели наступальні операції на схід від Покровська в районах Миролюбівки, Промінь, Крутого Яру і Мирнограда та на південний схід від Покровська в районі Лисівки, Григорівки, Даченського, Пустинки, Жовтого і Петрівки.

Також російські війська продовжували наступальні дії на Курахівському напрямку, однак підтвердженого просування не було. Російські війська вели наступальні дії на північний захід від Курахового в районі Новодмитрівки, Сонцівки та Зорі; біля Курахового; на північ від Курахового біля Берецького; і на південь від Куархове біля Дальнього. Російський мілблогер стверджував, що російські війська майже повністю окупували Зорю, Сонцівку та Берестки, але українські війська зберігають позиції на північ і південь від Зорі, на околицях Сонцівки та на дачах біля Берецького.

Російські війська вели наступальні дії на північний схід від Вугледара в районі Романівки, Єлизаветівки, Ганнівки, Катеринівки та Антонівки; на північ від Вугледара біля Трудового і Костянтинопольського; і на північний захід від Вугледара біля Сухих Ял. 

Окупанти вели наступальні дії на північний схід від Великої Новосілки в районі Роздольного; біля самої Великої Новосілки; на південь від Великої Новосілки біля Макарівки; і на південний захід від Великої Новосілки біля Новодарівки та Рівнополя. Пов’язаний з Кремлем російський мілблогер заявив, що інформація про те, що почалися бої за Велику Новосілку, не підтверджена. 

ЗСУ мають успіх на Курщині, ворог тисне на кількох напрямках – карти ISW фото 4

Південь

Російські джерела стверджували, що російські війська просунулися на північний схід від Роботиного на заході Запорізької області. Російські джерела стверджували, що російські війська просунулися приблизно на два кілометри біля Малої Токмачки та просуваються в Білогір’я (обидва на північний схід від Роботиного), але ISW не знайшов візуального підтвердження цьому. Речник Сил оборони Півдня полковник Владислав Волошин повторив нещодавні попередження про те, що російські війська готують штурмові групи для посилених локалізованих операцій на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках.

ЗСУ мають успіх на Курщині, ворог тисне на кількох напрямках – карти ISW фото 5

22 і 23 листопада тривали позиційні бої на Дніпровському напрямку на лівобережжі Херсонській області, але лінія фронту не змінювалася.

Протягом минулої доби противник завдав один ракетний удар (чотири ракети), 48 авіаційних ударів із застосуванням 54 КАБ, понад 540 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад три тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння. Відбулося 198 бойових зіткнень.

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