Нічна атака на Україну: скільки безпілотників збили системи ППО

Росія атакувала Харківщину зенітною керованою ракетою С-300

У ніч на 16 листопада Росія атакувала Україну 83-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Системам ППО вдалося збити 53 дрони. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«У ніч на 16 листопада 2024 року (із 20.30 15 листопада) противник завдав удару по Харківщині зенітною керованою ракетою С-300, атакував 83-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ», – йдеться у повідомленні.

Авіаційні втрати ворога станом на 16 листопада інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Системи ППО збили 53 ворожих БпЛА у Черкаській, Одеській, Київській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

«Внаслідок активної протидії Сил оборони 30 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України», – зауважують Повітряні сили ЗСУ.

Нагадаємо, що вночі 16 листопада ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку у Києві.

«Внаслідок повітряної атаки дронів Збройних сил РФ в Оболонському районі столиці зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури. Через падіння уламків в багатоповерховому житловому будинку сталося пошкодження балконів та вікон. Інформації щодо ймовірної пожежі не надходило. Даних щодо постраждалих немає», – повідомив начальник КМВА Сергій Попко у Телеграм.

Також внаслідок російського обстрілу знеструмлено одну з двох ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Наразі станція зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі.