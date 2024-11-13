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Податкова цьогоріч оштрафувала ФОПів на понад 141 млн грн за підакцизні товари

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Податкова цьогоріч оштрафувала ФОПів на понад 141 млн грн за підакцизні товари
Фактичні перевірки проводяться за місцем роботи ФОПа, аби перевірити дотримання трудового законодавства, обігу готівки, наявність ліцензій
фото з відкритих джерел

Цьогоріч середня сума санкційних штрафів зменшилась у 2,5 раза, порівняно з 2021 роком

Державна податкова служба провела понад 16 тис. камеральних перевірок, за якими нараховано 9,5 млн грн штрафів щодо фізичних осіб-підприємців, які працюють з підакцизними товарами за дев’ять місяців цього року. Водночас Податкова проводила й фактичні перевірки, за результатами яких винесено 9 тис. рішень та нараховано штрафів на 132,2 млн грн цьогоріч. Про це повідомляє «Опендатабот».

Зазначається, що Податкова цьогоріч провела 16 119 камеральних перевірок ФОПів, що працюють з підакцизним товаром. Це перевірки, які ґрунтуються виключно на цифрах, вказаних у податкових деклараціях, та мають виявити в поданій звітності помилки, завищення або заниження податків. За результатами було нараховано 9,53 млн грн штрафних санкцій, з яких узгоджено майже всю суму – 9,52 млн грн.

Кількість камеральних перевірок ФОПів з підакцизним товаром
Кількість камеральних перевірок ФОПів з підакцизним товаром
фото: «Опендатабот»

Так, торік було зафіксовано найбільшу суму узгоджених штрафів за результатами камеральних перевірок – 21,96 млн грн. Це у 1,5 раза більше, ніж у 2021 році, при тому, що самих перевірок поменшало.

До порівняння, найбільша кількість камеральних перевірок за останні п'ять років була проведена у 2020 році – 33 882 перевірки. Проте у 2021 році їх кількість знизилася в 1,7 раза, а сума штрафних санкцій водночас зросла у 1,6 раза – до 14,57 млн грн.

Сума штрафів за камеральними перевірками ФОПів з підакцизним товаром
Сума штрафів за камеральними перевірками ФОПів з підакцизним товаром
фото: «Опендатабот»

Ще 8 983 штрафних санкцій було прийнято за результатами фактичних перевірок ФОПів, що працюють з підакцизними товарами. Це рекордна кількість за останні п'ять років. Порушники мають сплатити 132,2 млн грн.  Цьогоріч середня сума санкційних штрафів зменшилась у 2,5 раза, порівняно з 2021 роком, та складає 14,7 тис. грн. 

Фактичні перевірки проводяться за місцем роботи ФОПа, аби перевірити дотримання трудового законодавства, обігу готівки, наявність ліцензій тощо.

Кількість рішень за результатами фактичних перевірок фопів з підакцизним товаром
Кількість рішень за результатами фактичних перевірок фопів з підакцизним товаром
фото: «Опендатабот»
Сума штрафів за результатами фактичних перевірок фопів з підакцизним товаром
Сума штрафів за результатами фактичних перевірок фопів з підакцизним товаром
фото: «Опендатабот»

Для порівняння, у 2020-2021 роках в середньому приймалося по 5,8 тис. рішень на рік, при цьому загальна сума санкцій становила 210 млн грн на рік. Того року кількість рішень залишалась на тому ж рівні, однак загальна сума штрафів знизилась у 1,5 раза.

Камеральна перевірка – це один із видів податкової перевірки та спосіб, за допомогою якого податкова аналізує податкову звітність ФОП, яка проводяться в приміщеннях податкової та не потребує особистої присутності ФОПа.

Нагадаємо, за вісім місяців 2024 року українці відкрили майже 194 тис. нових ФОПів. За цей же період закрилося трохи більше 120 тис. ФОПів. Більш ніж третина нових справ закриваються у перший рік роботи.

За даними аналітиків YouControl, в Україні стрімко скорочується кількість фізичних осіб підприємців та продовжується тенденція скорочення кількості зареєстрованих компаній.

Так, улітку 2024 року реєстрації ФОП знизилися на 19,8% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. При цьому кількість жінок серед новоспечених підприємців у літні місяці зросла до 62,49% – це рекорд за останні чотири роки.

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Теги: податки штраф Державна податкова служба ФОП

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