Податкова цьогоріч оштрафувала ФОПів на понад 141 млн грн за підакцизні товари
Цьогоріч середня сума санкційних штрафів зменшилась у 2,5 раза, порівняно з 2021 роком
Державна податкова служба провела понад 16 тис. камеральних перевірок, за якими нараховано 9,5 млн грн штрафів щодо фізичних осіб-підприємців, які працюють з підакцизними товарами за дев’ять місяців цього року. Водночас Податкова проводила й фактичні перевірки, за результатами яких винесено 9 тис. рішень та нараховано штрафів на 132,2 млн грн цьогоріч. Про це повідомляє «Опендатабот».
Зазначається, що Податкова цьогоріч провела 16 119 камеральних перевірок ФОПів, що працюють з підакцизним товаром. Це перевірки, які ґрунтуються виключно на цифрах, вказаних у податкових деклараціях, та мають виявити в поданій звітності помилки, завищення або заниження податків. За результатами було нараховано 9,53 млн грн штрафних санкцій, з яких узгоджено майже всю суму – 9,52 млн грн.
Так, торік було зафіксовано найбільшу суму узгоджених штрафів за результатами камеральних перевірок – 21,96 млн грн. Це у 1,5 раза більше, ніж у 2021 році, при тому, що самих перевірок поменшало.
До порівняння, найбільша кількість камеральних перевірок за останні п'ять років була проведена у 2020 році – 33 882 перевірки. Проте у 2021 році їх кількість знизилася в 1,7 раза, а сума штрафних санкцій водночас зросла у 1,6 раза – до 14,57 млн грн.
Ще 8 983 штрафних санкцій було прийнято за результатами фактичних перевірок ФОПів, що працюють з підакцизними товарами. Це рекордна кількість за останні п'ять років. Порушники мають сплатити 132,2 млн грн. Цьогоріч середня сума санкційних штрафів зменшилась у 2,5 раза, порівняно з 2021 роком, та складає 14,7 тис. грн.
Фактичні перевірки проводяться за місцем роботи ФОПа, аби перевірити дотримання трудового законодавства, обігу готівки, наявність ліцензій тощо.
Для порівняння, у 2020-2021 роках в середньому приймалося по 5,8 тис. рішень на рік, при цьому загальна сума санкцій становила 210 млн грн на рік. Того року кількість рішень залишалась на тому ж рівні, однак загальна сума штрафів знизилась у 1,5 раза.
Нагадаємо, за вісім місяців 2024 року українці відкрили майже 194 тис. нових ФОПів. За цей же період закрилося трохи більше 120 тис. ФОПів. Більш ніж третина нових справ закриваються у перший рік роботи.
За даними аналітиків YouControl, в Україні стрімко скорочується кількість фізичних осіб підприємців та продовжується тенденція скорочення кількості зареєстрованих компаній.
Так, улітку 2024 року реєстрації ФОП знизилися на 19,8% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. При цьому кількість жінок серед новоспечених підприємців у літні місяці зросла до 62,49% – це рекорд за останні чотири роки.
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