Клієнти «Нафтогазу» платять двічі? Компанія зробила роз'яснення
Пресслужба компанії радить звертатися до онлайн підтримки «Приват24» для коригування шаблонів для швидкої оплати рахунків за спожитий газ
Користувачі мобільних застосунків «Приват24» можуть отримувати повідомлення, в яких дублюються платіжки за газ. У пресслужбі НАК «Нафтогаз України» роз'яснили ситуацію з такими ж рахунками, і дали рекомендації.
У коментарях під постом на своїй сторінці адміністратори газопостачальної компанії порадили людям, яким приходять ті самі рахунки (наприклад просто від «Нафтогазу» та від представництва у вашому місті) переглянути дані про стан власного рахунку через інші онлайн-сервіси підприємства.
«Рекомендуємо переглядати актуальну інформацію щодо стану рахунку за допомогою онлайн сервісів нашої компанії, а саме через:
- особистий кабінет,
- чат-боти GASUA у Viber/Telegram або Facebook Messenger,
- або зателефонувавши до нашого контакт-центру», – йдеться у відповіді «Нафтогазу» одному з користувачів.
У компанії звернули увагу, що інформація в сторонніх сервісах може містити некоректні дані.
«Це допоможе уникнути плутанини щодо нарахувань та здійснених оплат», – кажуть у «Нафтогазі».
Також пресслужба компанії радить звертатися до онлайн підтримки «Приват24» для коригування шаблонів для швидкої оплати рахунків за спожитий газ.
Нагадаємо, компанія «Нафтогаз України» просить споживачів звертати увагу на колір полумʼя в газових побутових приладах. Він має бути виключно блакитним, в усіх інших випадках варто звертатися до газової служби.
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