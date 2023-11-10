Клієнти «Нафтогазу» платять двічі? Компанія зробила роз'яснення

Користувачі «Приват24» можуть отримувати повідомлення, в яких дублюються платіжки за газ

Пресслужба компанії радить звертатися до онлайн підтримки «Приват24» для коригування шаблонів для швидкої оплати рахунків за спожитий газ

Користувачі мобільних застосунків «Приват24» можуть отримувати повідомлення, в яких дублюються платіжки за газ. У пресслужбі НАК «Нафтогаз України» роз'яснили ситуацію з такими ж рахунками, і дали рекомендації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У коментарях під постом на своїй сторінці адміністратори газопостачальної компанії порадили людям, яким приходять ті самі рахунки (наприклад просто від «Нафтогазу» та від представництва у вашому місті) переглянути дані про стан власного рахунку через інші онлайн-сервіси підприємства.

«Рекомендуємо переглядати актуальну інформацію щодо стану рахунку за допомогою онлайн сервісів нашої компанії, а саме через:

Будь ласка, читайте текст після реклами

особистий кабінет,

чат-боти GASUA у Viber/Telegram або Facebook Messenger,

або зателефонувавши до нашого контакт-центру», – йдеться у відповіді «Нафтогазу» одному з користувачів.

У компанії звернули увагу, що інформація в сторонніх сервісах може містити некоректні дані.

У «Нафтогазі» розповіли, що робити, якщо у «Приват24» дублюються рахунки за газ фото: скріншот

«Це допоможе уникнути плутанини щодо нарахувань та здійснених оплат», – кажуть у «Нафтогазі».

Також пресслужба компанії радить звертатися до онлайн підтримки «Приват24» для коригування шаблонів для швидкої оплати рахунків за спожитий газ.

Нагадаємо, компанія «Нафтогаз України» просить споживачів звертати увагу на колір полумʼя в газових побутових приладах. Він має бути виключно блакитним, в усіх інших випадках варто звертатися до газової служби.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, керівник НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов розповів в ефірі телемарафону, чого чекати від тарифів найближчої зими 2023-2024 років.