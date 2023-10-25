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Повернення грошей за розподіл газу? Нафтогаз попередив клієнтів про аферу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Повернення грошей за розподіл газу? Нафтогаз попередив клієнтів про аферу
«Нафтогаз» активно працює над розробкою онлайн механізму подачі документів для перерахунку та повернення коштів за доставку/розподіл газу
фото з відкритих джерел

Мережею шириться неправдива інформація про перерахунок і повернення коштів клієнтам «Нафтогазу» за доставку/розподіл газу

Компанія «Нафтогаз» попередила клієнтів про черговий фейк пов'язаний зі збором персональних даних. Відповідне повідомлення опубліковано на сайті.

Як зазначається, мережею шириться неправдива інформація, що з 22 жовтня «Нафтогаз» розпочинає збір персональних даних клієнтів онлайн для розв'язання питань щодо перерахунку і повернення коштів за доставку/розподіл газу.

«Наголошуємо, станом на зараз документи на повернення переплат приймаються винятково в Центрах обслуговування клієнтів. Водночас група «Нафтогаз» активно працює над розробкою та впровадженням онлайн механізму подачі документів для перерахунку та повернення коштів за доставку/розподіл газу», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна вперше розраховує пройти майбутній опалювальний сезон лише за рахунок газу власного видобутку. Як зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов, «Нафтогаз» комплексно готується до ймовірних атак росіян під час опалювального сезону та цьогоріч збільшила видобуток газу.

Зазначимо, запаси газу в сховищах України становлять понад 15 млрд кубометрів. Голова правління компанії Олексій Чернишов підкреслив, що група «Нафтогаз» достроково виконала розпорядження Кабінету Міністрів України з підготовки до осінньо-зимового періоду 2023/24 року – до 1 листопада накопичити цей обʼєм для проходження опалювального сезону.

Також ми писали, що до 30 квітня 2024 року, як мінімум ціна на газ для населення від газопостачальної компанії «Нафтогаз України» залишиться незмінною і становитиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).

До слова, «Нафтогаз» розповів, чому плата за доставку перевищує вартість газу.

Теги: фейк Нафтогаз України гроші

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