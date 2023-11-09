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Газ в Україні продовжує дорожчати: оприлюднено актуальні ціни

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Газ в Україні продовжує дорожчати: оприлюднено актуальні ціни
Середня вартість блакитного палива підвищується, починаючи з липня
фото з відкритих джерел

Актуальна ціна на 2,3% перевищує вересневу 

Газ в Україні дорожчає протягом кількох місяців, але за останній рік ціна зменшилася у 2,5 рази. Про це свідчать дані Міністерства економіки.

Оприлюднено фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за жовтень 2023 року – у поточному місяці його вартість становить 15 196 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ. Це на 2,3% більше, ніж у минулому місяці.

Газ в Україні продовжує дорожчати: оприлюднено актуальні ціни фото 1

«Середня ціна газу розраховується за формулою для цілей Податкового кодексу України щодо справляння рентної плати за використання надр», – ідеться в повідомленні Мінекономіки.

Нагадаємо, компанія «Укргазвидобування» відкрила нове родовище газу. Нафтогазова ділянка вивчалася «з нуля», родовище на ній було відкрите свердловиною глибиною майже 4 тис. м. Отримана геологічна інформація свідчить, що запаси нового родовища можуть сягати 1 млрд кубометрів газу.

До слова, компанія «Нафтогаз України» просить споживачів звертати увагу на колір полумʼя в газових побутових приладах. Він має бути виключно блакитним, в усіх інших випадках варто звертатися до газової служби.

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Теги: газ Мінекономіки ціни

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