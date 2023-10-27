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Ціна на газ для українців зменшиться? «Нафтогаз» анонсував можливі зміни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ціна на газ для українців зменшиться? «Нафтогаз» анонсував можливі зміни
Україна вперше розраховує пройти майбутній опалювальний сезон лише за рахунок газу власного видобутку
фото з відкритих джерел

За словами глави «Нафтогазу», ціни на «блакитне паливо» в холодний період в Україні підвищувати не збираються

Керівник НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов розповів в ефірі телемарафону, чого чекати від тарифів найближчої зими 2023-2024 років.

За словами глави «Нафтогазу», ціни на «блакитне паливо» в холодний період в Україні підвищувати не збираються.

«Хочу заспокоїти всіх, ціни не будуть підвищені протягом цієї зими. Вони стабільні, вони залишаються тими, які були минулого опалювального сезону», – сказав Чернишов.

Крім того, очільник «Нафтогазу» анонсував можливе здешевшання цін на газ, проте це залежить від переходу на ринкові тарифи після зимового сезону, тобто комплексної реформи у сфері енергетики.

«Ми дізнаємося це, коли фактично Україна запровадить ринок енергії, зробить цю реформу. Ми очікуємо і сподіваємося, що це відбудеться, безумовно, вже після цієї зими. Це надасть можливість мотивувати ефективність виробництва і мотивувати додаткові інвестиції в цю галузь», – додав Олексій Чернишов.

Нагадаємо, Україна вперше розраховує пройти майбутній опалювальний сезон лише за рахунок газу власного видобутку. Як зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов, «Нафтогаз» комплексно готується до ймовірних атак росіян під час опалювального сезону та цьогоріч збільшила видобуток газу.

Зазначимо, запаси газу в сховищах України становлять понад 15 млрд кубометрів. Голова правління компанії Олексій Чернишов підкреслив, що група «Нафтогаз» достроково виконала розпорядження Кабінету Міністрів України з підготовки до осінньо-зимового періоду 2023/24 року – до 1 листопада накопичити цей обʼєм для проходження опалювального сезону.

Також ми писали, що до 30 квітня 2024 року, як мінімум ціна на газ для населення від газопостачальної компанії «Нафтогаз України» залишиться незмінною і становитиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).

До слова, «Нафтогаз» розповів, чому плата за доставку перевищує вартість газу.

Теги: Нафтогаз України Олексій Чернишов ціни газ

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