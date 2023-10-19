Китай цього року здійснює рекордні закупки нафти й газу в Росії

Китай отримав із Росії на 25% більше нафти, ніж минулого року

Росія за підсумками восьми місяців 2023 стала головним постачальником нафти в Китай

Від початку 2023 року Китай отримав із Росії понад 75 млн т нафти, що на 25% більше, ніж минулого року. Про це повідомив голова «Роснєфті» Ігор Сєчин у ході виступу на російсько-китайському енергетичному бізнес-форумі.

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Сєчин також додав, що Росія за підсумками восьми місяців 2023 стала головним постачальником нафти в Китай, випередивши Саудівську Аравію.

Крім того, голова «Роснєфті» заявив, що РФ цього року поставить Китаю понад 30 млрд куб. м газу, що є новим історичним рекордом.

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Нагадаємо, 17 жовтня президент РФ Володимир Путін прибув до Китаю на запрошення голови КНР Сі Цзіньпіна. У Пекіні він мав провести два дні.

Разом із ним приїхав прем’єр Угорщини Віктор Орбан.

Державний департамент США стурбований тим, що Китай продовжує підтримувати відносини з Росією і надавати Володимиру Путіну платформу для просування його агресивної війни проти України.