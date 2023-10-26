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Нацбанк повідомив, чому в Україні закриваються відділення банків

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Нацбанк повідомив, чому в Україні закриваються відділення банків
У НБУ зазначили, що темпи закритття відділень банків прискорились
фото з відкритих джерел

У третьому кварталі цього року кількість банківських відділень знизилась на понад пятьдесят 

Кількість відділень банків України у третьому кварталі поточного року скоротилася ще на 55 – до 5098. Про це повідомляє НБУ.

Зазначається, що це сталося за рахунок закриття відділень банків, що ліквідуються – Конкордбанку та Укрбудінвестбанку.

Другий за величиною активів державний Ощадбанк у третьому кварталі скоротив кількість відділень на одне (до 1182), та залишився першим серед усіх фінустанов країни за цим показником. Найбільший за активами Приватбанк зберіг у липні-вересні кількість відділень на колишньому рівні (1131).

Замикає першу трійку Райффайзен банк, який відкрив ще п’ять нових відділень до 324-х діючих. Таким чином, він став лідером із приросту підрозділів у третьому кварталі 2023 року.

На четвертому місці – Укрсиббанк, який скоротив кількість відділень із 230 до 222. На п’ятому – ПУМБ із 221 відділенням (кількість не змінилася).

Понад 200 відділень мають ще два банки: Укргазбанк (218, мінус одне за квартал) та А-Банк (202, без змін).

Темп скорочення кількості банківських відділень у третьому кварталі поточного року прискорився до 1,1% (з 0,8% у другому кварталі). Це нижче, ніж 2,7% у першому кварталі 2023 року.

Нагадаємо, Нацбанк зобов'язав банки, які наділені відповідними повноваженнями, приймати у населення банкноти гривні з істотними пошкодженнями. Крім того, з цим запитом можна звертатися до обласних відділень українського центробанку, які розташовані у Києві, Львові, Одесі, Хмельницькому, Харкові, Дніпрі. Далі банкноти передають на дослідження до Нацбанку.

Теги: Ощадбанк Приватбанк НБУ банк

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