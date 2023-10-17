Кличко звернувся з проханням до киян на початку опалювального сезону

Кличко закликав мешканців Києва вчасно платити за надані комунальні послуги

Столиця не підвищувала тариф на теплопостачання цього опалювального сезону, проте просить мешканців міста вчасно платити за надані комунальні послуги, бо від цього залежить стабільна робота житлово-комунального господарства. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телемарафону.

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«Аби ми могли закуповувати газ та інше пальне, місту потрібні кошти. З НАК «Нафтогаз» укладені договори. Однак існує заборгованість за спожитий газ, частина якої – це різниця в тарифах, яку має відшкодувати держава. Інша частина – борги споживачів. Частину заборгованості перед «Нафтогазом» «Київтеплоенерго» реструктуризує – відповідний алгоритм Київрада погодила 5 жовтня, – зазначив мер. – А щодо іншої частини, то ми досі очікуємо рішення уряду щодо компенсації різниці в тарифах. Відповіді на всі наші звернення досі немає. І це питання, нагадаю, стосується не тільки Києва, а й усіх інших громад. Борг перед Києвом – 6,8 млрд, який уряд обіцяв погасити. А по всій країні – 36 млрд! А як виживати маленьким містам і селищам, де взагалі обмежені можливості?» – наголосив Віталій Кличко.

Мер столиці також зазначив, що місто посилено готувалося до складної зими. Бо, за оцінками експертів, російські окупанти продовжуватимуть атакувати обʼєкти критичної інфраструктури.

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«Система протиповітряної оборони стала більш надійною. Але, військові попереджають, що немає стовідсоткової гарантії безпеки. Тому, враховуючи досвід минулого року, ми підготувалися до екстрених ситуацій. Близько 150 бюветних комплексів мають можливість оперативно підключитися до генераторів. Понад 100 котелень міста також можливо оперативно переключити на роботу від генераторів. Придбали 23 мобільних пересувних котельні, які, у разі необхідності, забезпечать на певний період теплом медичні заклади, школи, пункти обігріву. На всіх об’єктах інфраструктури ми створили необхідний запас пального. Працюватимуть у столиці і пункти обігріву», – повідомив Віталій Кличко.

Нагадаємо, вчора Київ розпочав підключення до тепла житлових будинків.

До слова, деякі категорії українців можуть скористатись знижкою на оплату комунальних послуг, зокрема газу.