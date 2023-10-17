Головна Київ Новини
search button user button menu button

Кличко звернувся з проханням до киян на початку опалювального сезону

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кличко звернувся з проханням до киян на початку опалювального сезону
Столиця не підвищувала тариф на теплопостачання цього опалювального сезону
фото з відкритих джерел

Кличко закликав мешканців Києва вчасно платити за надані комунальні послуги

Столиця не підвищувала тариф на теплопостачання цього опалювального сезону, проте просить мешканців міста вчасно платити за надані комунальні послуги, бо від цього залежить стабільна робота житлово-комунального господарства. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телемарафону.

«Аби ми могли закуповувати газ та інше пальне, місту потрібні кошти. З НАК «Нафтогаз» укладені договори. Однак існує заборгованість за спожитий газ, частина якої – це різниця в тарифах, яку має відшкодувати держава. Інша частина – борги споживачів. Частину заборгованості перед «Нафтогазом» «Київтеплоенерго» реструктуризує – відповідний алгоритм Київрада погодила 5 жовтня, – зазначив мер. – А щодо іншої частини, то ми досі очікуємо рішення уряду щодо компенсації різниці в тарифах. Відповіді на всі наші звернення досі немає.  І це питання, нагадаю, стосується не тільки Києва, а й усіх інших громад. Борг перед Києвом – 6,8 млрд, який уряд обіцяв погасити. А по всій країні – 36 млрд! А як виживати маленьким містам і селищам, де взагалі обмежені можливості?» – наголосив Віталій Кличко.

Мер столиці також зазначив, що місто посилено готувалося до складної  зими. Бо, за оцінками експертів, російські окупанти продовжуватимуть атакувати обʼєкти критичної інфраструктури.

«Система протиповітряної оборони стала більш надійною. Але, військові попереджають, що немає стовідсоткової гарантії безпеки. Тому, враховуючи досвід минулого року, ми підготувалися до екстрених ситуацій.  Близько 150 бюветних комплексів мають можливість оперативно підключитися до генераторів. Понад 100 котелень міста також можливо оперативно переключити на роботу від генераторів. Придбали 23 мобільних пересувних котельні, які, у разі необхідності, забезпечать на певний період теплом медичні заклади, школи, пункти обігріву. На всіх об’єктах інфраструктури ми створили необхідний запас пального. Працюватимуть у столиці і пункти обігріву», – повідомив Віталій Кличко.

Нагадаємо, вчора Київ розпочав підключення до тепла житлових будинків.

До слова, деякі категорії українців можуть скористатись знижкою на оплату комунальних послуг, зокрема газу.

Теги: Київ Віталій Кличко опалення комуналка кияни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловікові повідомлено про підозру у декларуванні недостовірної інформації
Посадовець ДСНС «забув» задекларувати майно дружини на десятки млн грн
Сьогодні, 17:21
Кличко пообіцяв, що допомога збройним силам України продовжуватиметься і надалі
Київ передасть майже 3 тис. тонн пального для ЗСУ, Нацгвардії та ДСНС, – Кличко
12 жовтня, 18:05
Киянам радять не відмовлятися від паперових квитанцій за комуналку
Столиця може відмовитися від паперових квитанцій за комірне. Експерт пояснив небезпеку
12 жовтня, 15:46
Василь Б.: Жоден з побратимів не сказав, що пішов на війну «бо повістка прийшла»
Герой України, снайпер Василь Б.: У країні війна, а в Києві – свято. На це боляче дивитися Інтерв’ю
9 жовтня, 21:00
Мер повідомив, що в Києві вже розроблено алгоритм оперативного підключення альтернативних джерел для постачання тепла, щоб не було зволікань у разі надзвичайної ситуації
Закуповуються пересувні котельні та генератори: Кличко повідомив, як столиця готується до зими
26 вересня, 15:18
29-річний лейтенант держбезпеки з дипломом школи-семирічки Іван Кудря з позивним «Максим»
До роковин підриву Києва радянськими окупантами. То хто ж такий Іван Кудря?
25 вересня, 10:30
Фасади та навчальні аудиторії академії пошкодженні
Вибиті вікна, розтрощені аудиторії: у Києві уламки ракети пошкодили будівлю академії (фото)
21 вересня, 12:23
Жінка зауважила, що її онуці в ногу потрапило скло
Атака на Київ: бабуся розповіла про стан постраждалої 9-річної дівчинки (емоційне відео)
21 вересня, 10:12
Атака на столицю: є руйнування, спалахнула пожежа
Атака на столицю: є руйнування, спалахнула пожежа
21 вересня, 06:32

Новини

Кличко звернувся з проханням до киян на початку опалювального сезону
Кличко звернувся з проханням до киян на початку опалювального сезону
У Києві невідомі вдруге пограбували могилу пілота Джуса
У Києві невідомі вдруге пограбували могилу пілота Джуса
На Київщині зафіксовано нові випадки африканської чуми свиней
На Київщині зафіксовано нові випадки африканської чуми свиней
У Києві стартував проєкт психологічної підтримки сімей військовослужбовців (фото)
У Києві стартував проєкт психологічної підтримки сімей військовослужбовців (фото)
Посадовець ДСНС «забув» задекларувати майно дружини на десятки млн грн
Посадовець ДСНС «забув» задекларувати майно дружини на десятки млн грн
На Київщині СБУ затримала «крота» російської розвідки
На Київщині СБУ затримала «крота» російської розвідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Судний день митрополита Павла. Куди зник екснамісник Лаври і що відбувається з його справою?
25K
Україна вперше використала ракети Atacms для удару по окупантах – WSJ
15K
Російські пабліки повідомляють про смерть Сергія Сивохо
15K
Біженці з України масово переїжджають в одну із скандинавських країн
12K
Близькі Сергія Сивохо повідомили про його смерть
7833
Польща після виборів. Нова політична реальність

Новини

Уночі окупанти запустили по Україні ракети й «Шахеди»: деталі від Генштабу
Сьогодні, 07:07
Стрілянина у Брюсселі, вибори у Польщі: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Хмарно й без опадів: прогноз погоди на 17 жовтня
Сьогодні, 03:55
17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
600 днів війни. Кривавий терор і безуспішні ворожі атаки на сході України
Вчора, 07:31
Хмарно, дощі у низці областей: прогноз погоди на 16 жовтня
Вчора, 05:20

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту