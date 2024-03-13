Колишній топменеджер «Укрзалізниці» знайшов роботу в Казахстані

Буреш відповідав за реалізацію виконання програми з оновлення та будівництва рухомого складу

Членом правління «Укрзалізниці» Буреша було призначено у червні 2019 року

Колишній член правління АТ «Укрзалізниця» Франтішек Буреш став головним операційним директором державного перевізника Казахстану АТ «Пасажирські перевезення». Про це Буреш повідомив на своїй сторінці у Linkedin.

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«З гордістю повідомляю, що приєднався до Db Engineering & Consulting як головний операційний директор казахстанського залізничного пасажирського перевізника. З нетерпінням чекаю цього нового розділу у моїй кар’єрі та можливості попрацювати з такою талановитою командою», – повідомив він.

Франтішек Буреш – відомий міжнародний менеджер. Членом правління «Укрзалізниці» його було призначено у червні 2019 року. Головою правління тоді був Євген Кравцов.

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В «Укрзалізниці» Буреш відповідав за реалізацію виконання програми з оновлення та будівництва рухомого складу.

Перед тим очолював Центр досліджень та випробувань залізниць «Чеська залізниця» Velim (Прага, Чехія), працював на керівних посадах у низці світових виробників рухомого залізничного складу, серед яких Alstom, Skoda Holding Group та Skoda Electric.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів затвердив новий склад правління АТ «Укрзалізниця».

До слова, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організовану групу осіб на заволодінні 11,4 млн грн АТ «Укрзалізниця».