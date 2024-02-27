Що змінилось для українських біженців у Швейцарії: цифри і факти

З початку повномасштабної війни до України зі Швейцарії повернулося щонайменше 16 тис осіб

За даними Державного секретаріату з міграції (SEM, підрозділ Міністерства юстиції та поліції Швейцарії, – «Главком»), на які посилається телеканал SRF, за два роки після початку повномаштабної війни Росії проти України у Швейцарії загалом особливий міграційний статус S отримали близько 90 тис. українських біженців. Про це пише Swissinfo.

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Нині на підставі цього статусу у Швейцарії проживає близько 65 тис. осіб. Більшість із них жінки та діти. Більшість українських біженців та біженок прибули до Швейцарії одразу після початку агресії.

У березні 2022 року та квітні 2022 року кількість біженців, які прибували до Швейцарії, становила від 22 до 23 тис. осіб на місяць відповідно. В останні місяці цей показник був на рівні від 1300 до 2300 осіб на місяць. За даними SEM, з початку війни в Україну повернулося щонайменше 16 тис. осіб.

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Однак, швидше за все, реальна кількість набагато вища, бо проконтролювати такі від'їзди практично неможливо. Оплачувану роботу у Швейцарії мають близько 22% українських біженців працездатного віку. Рівень зайнятості серед чоловіків становить 25,2%, серед жінок – 20,4%.

Федеральна рада (уряд Швейцарії – «Главком») поставила собі за мету збільшити рівень зайнятості українських біженців до кінця 2024 року до 40%. Багато українців і насамперед українки працюють у готельному бізнесі чи у сфері планування, консалтингу та інформаційних технологій.

Особливе питання – мовна компетенція. Останнє опитування на цю тему проводилося восени минулого 2023 року Державним секретаріатом з міграції в режимі онлайн, в ньому взяли участь 1 100 осіб. Згідно з результатами, лише 6% респондентів заявили, що можуть спілкуватися у повсякденному житті літературною німецькою мовою. Приблизно 61% заявили, що не знають літературної німецької мови.

У повсякденних ситуаціях приблизно 53% можуть спілкуватися англійською. Молоді біженці володіють англійською набагато краще, ніж літні. Згідно з результатами згаданого опитування, близько 21% респондентів мають вищу освіту, наприклад, в областях «бізнес і право» та «будівельна інженерія». Приблизно 10% мають професійну кваліфікацію у сфері охорони здоров'я та освіти.

До слова, Швейцарія очікує, що цього року до неї з проханням про притулок звернуться 30 тис. осіб, тобто приблизно стільки ж, скільки й у 2023 році. Про це пише Swissinfo.