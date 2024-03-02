Європа опинилась на порозі міграційної кризи

Найбільша кількість біженців у ЄС на душу населення припадає на Чехію





Найбільша кількість українських біженців на душу населення припадає на Чехію. Про це свідчать дані Агентства Європейського Союзу з питань притулку (EUAA).

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Згідно з дослідженням, у країнах ЄС зростає кількість прохачів притулку. У міжрічному порівнянні 2023 року кількість прохачів притулку в країнах ЄС зросла на 18% – до рівня 1,14 млн осіб. Це найвищий показник із часів міграційної кризи 2015-2016 років.

Дані ілюструють зростаючий тиск на блок через посилення війcькових дій на кордонах ЄС. Напрямом номер один минулого року залишалася Німеччина. Сирійці продовжували подавати більшість заявок, а афганці залишалися другою за чисельністю групою заявників. У той час як кількість сирійських заявників зросла на 38% порівняно з 2022 роком, кількість афганських заявників скоротилася на 11% порівняно з 2022 роком. Новим трендом стало те, що громадяни Туреччини склали третю за чисельністю групу заявників, подавши на 82% більше заявок, ніж у попередньому році.

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У той же час до кінця 2023 року близько 4,4 млн. біженців з України скористалися правом тимчасового захисту в ЄС, Норвегії та Швейцарії. Зазначається, що найбільша кількість українських біженців на душу населення припадає на Чехію. Тут уже видали візи тимчасового захисту 590 тис. українців. Далі йдуть Болгарія, Естонія, Литва та Польща. В агентстві вважають, що нові дані можуть загострити дискусію щодо міграції напередодні виборів до Європейського парламенту.

Нагадаємо, ЄС протягом багатьох років намагається зменшити кількість нелегальних мігрантів. Після кризових 2015-2016 років цифри спочатку впали, зокрема внаслідок пандемії коронавірусу, однак з минулого року знову відбулося значне зростання. Але такий рівень заявок на отримання притулку, ймовірно, розпалить і без того активні дебати про міграцію та ультраправі настрої напередодні безлічі місцевих та національних голосувань по всьому континенту, а також виборів до Європейського парламенту у червні цьогоріч.

До слова, українським біженцям, які приїхали до Чехії з початку повномаштабної війни, видали гуманітарну допомогу на суму близько $710 млн.