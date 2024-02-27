США заявили про уповільнення фінансових потоків РФ через загрозу санкцій

У США помітили, що через загрозу санкцій для банків уповільнився рух грошей до РФ

Попередження Сполучених Штатів щодо санкцій проти фінансових установ суттєво змінило фінансові потоки між Росією та такими країнами, як Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) та Казахстан. Такі фіноперації уповільнилися. Про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо, повідомляє Reuters.

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Отримані мінфіном дані, зокрема звіти фінансових установ, свідчать про зниження руху коштів після того, як Вашингтон у грудні минулого року видав указ, який погрожував санкціями фінансовим установам третіх країн через допомогу Росії обходити західні санкції, запроваджені через широкомасштабну військову агресію проти України.

«У даних, які я бачу, я бачу значну різницю з точки зору фінансових потоків, які були транзакціями... потенційно заблокованими установами. І я чув про це також від деяких спостерігачів, які перебувають в інституціях... що вони дотримуються більш обережного підходу щодо ведення будь-яких справ з Росією, а це саме те, чого ми хотіли», – розповів Адейемо.

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Він вказав, що відділи комплаєнсу банків серйозно поставилися до указу, оскільки це був перший раз, коли Вашингтон заявив, що застосовуватиме вторинні санкції.

«Незабаром після цього вони почали вимагати зустрічей з нами, щоб сказати: «Що ми можемо зробити, щоб переконатися, що ми збережемо доступ до долара», – сказав Адейемо.

Представник міністерства фінансів додав, що це були великі банки, які знали, що перебувають у центрі уваги, та хотіли переконатися, що «вони на правильному боці».

«Тому що в кінцевому підсумку, навіть якщо вони можуть вести певний бізнес з РФ, він блідне в порівнянні з обсягом бізнесу, який вони ведуть зі США, або з бізнесом, який вони ведуть у доларах», – відзначив Адейемо.

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Вашингтон поки що утримується від використання нового указу для запровадження санкцій проти іноземних фінансових установ.

Виконавчий указ Вашингтона прямо не націлений на енергетику, проте він ускладнив деякі платежі Туреччини за російську сиру нафту, а також платежі РФ за ширший спектр турецького експорту, повідомили джерела агентства.

Нагадаємо, міністерство фінансів США запровадило санкції проти провідної російської танкерної групи «Совкомфлот», аби зменшити доходи Росії від продажу нафти, кошти від якої спрямовуються на війну проти України.

Як відомо, влада США уникає введення найбільш ризикованих санкцій проти Росії.