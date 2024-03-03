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В Україні масштабна повітряна тривога тривала чверть години

Надія Карбунар
glavcom.ua
В Україні масштабна повітряна тривога тривала чверть години
У неділю Україну охопила масштабна повітрянатривога
фото з відкритих джерел

Спостерігається активність тактичної авіації РФ

У Києві та низці областей України о 19:30 оголошено повітряну тривогу. Моніторингові пабліки повідомляють про загрозу балістики.

Також спостерігається активність тактичної авiації РФ на північному сході, є загроза застосування ракет «Х-59».

В Україні масштабна повітряна тривога тривала чверть години фото 1

У Миколаєві було чутно звуки вибухів. 

О 19:42 було оголошено відбій.

Раніше повідомлялося, що у застосунку «Повітряна тривога» після оновлення з’являться додаткові сповіщення про наближення ракети чи безпілотника до конкретного регіону.

Нагадаємо, у Харкові сирени повітряної тривоги вмикатимуть тільки в разі небезпеки для міста, а не для всієї області.

До слова, робота Тимчасової спеціальної комісії щодо розслідування функціонування київської влади торкнеться мостів та реакції громадського транспорту в столиці на повітряні тривоги.

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Теги: війна Україна тривога робота

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