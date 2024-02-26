Правоохоронці викрили схему заволодіння 11 млн грн «Укрзалізниці»
У 2018 році глава злочинної групи вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками «Укрзалізниці»
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організовану групу осіб на заволодінні 11,4 млн грн АТ «Укрзалізниця». Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
У 2018 році очільник групи, підприємець вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками «Укрзалізниці». Для цього він звернувся до давніх знайомих з-поміж представників уряду та за їх сприяння домігся призначення членів групи на керівні посади в «Укрзалізниці».
У 2018-2021 роках посадові особи «Укрзалізниці» на виконання вказівок лідера групи забезпечили перемогу підконтрольної йому компанії у тендері на закупівлю пневмоінструменту.
Продукцію поставили філіям «Укрзалізниці» за завищеною вартістю, а розмір переплати становив 11,4 млн грн.
У справі повідомили про підозру дев’ятьом особам:
- двом керівникам організованої групи;
- шістьом посадовцям АТ «Укрзалізниця»;
- бенефіціару товариства з обмеженою відповідальністю.
Лідера схеми затримали, вживаються заходи щодо встановлення інших епізодів злочинної діяльності.
Як повідомлялося, двоє експосадовців «Укрзалізниці» незаконно нарахували премій на 1,6 млн грн. Їм загрожує від 7 до 12 років.
До слова, Служба безпеки України викрила на корупції начальника Головного управління капітальних вкладень Міноборони. За даними слідства, протягом 2022-2023 років він незаконно збагатився на майже 14 млн грн, після чого переписав активи на свою дружину.
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