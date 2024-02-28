Одна із федеральних земель Німеччини вигадала, яку роботу дати лінивим біженцям

Bild: біженців залучили до обов'язкових громадських робіт у Німеччині

Одна із федеральних земель у Німеччині хоче змусити отримувачів притулку працювати. Так, на землях федеральної землі Турінгія у Заале-Орла були введені обов'язкові громадські роботи для біженців, що проживають у країні. Про це пише видання Bild. Таким чином влада країни має намір боротися з людьми, які не хочуть шукати роботу і живуть на гроші платників податків.

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«Зараз ми виконуємо рішення районної ради крок за кроком. Я маю мотивувати тих, хто не хоче працювати. Йдеться про те, щоб надіслати сигнал: люди, яким платять гроші з податків, мають повернути щось суспільству, а не сидіти цілими днями на лавці в парку», – наводить видання слова голови району Крістіана Херрготта.

Взимку біженці займатимуться очищенням тротуарів від снігу, а влітку – стригтимуть зелені огорожі. Платитимуть за роботу по 80 євроцентів на годину. Робочий день становитиме чотири години. Це відповідає 64 євро/місяць, які будуть перераховані на платіжну картку (виплати розпочнуться уже у березні поточного року).

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При цьому Крістіан Херрготт вбачає лише одні плюси від такої зайнятості для самих біженців. За допомогою робочої вимоги він хоче збільшити сприйняття шукачів притулку серед місцевого населення та покращити їх інтеграцію. «Щоб виконувати цю роботу, вам не потрібно знання мови. Можливо, ви зможете краще вивчити німецьку під час роботи, ніж на мовних курсах, і зможете підготуватися до звичайної роботи чи професійного навчання», – каже голова району.

Очікується, що перші шукачі притулку незабаром будуть приступати до роботи. Наразі Херрготт вивчає пропозиції роботи та пише, зокрема, клубам і муніципальним компаніям. При цьому кожен, хто відмовляється, має бути покараний відповідним штрафом, суму якого німецьке видання не наводить.

Раніше представник Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) Метью Солтмарш повідомив, що лише 14% українських біженців у Європі планують повернутися на батьківщину у найближчому майбутньому. Він додав, що більшість громадян України сподіваються колись повернутися, при цьому питання безпеки залишаються для них першочерговими.

Нагадаємо, німецький Гамбург почав видавати спеціальну картку для біженців, з якої неможливо робити закордонні перекази.