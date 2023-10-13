Мешканець Черкас отримає від влади 60 тис грн. за те, що на нього впало дерево

Рішення про стягнення моральних збитків на користь позивача ухвалив суд

Згідно рішення Сосновського районного суду Черкас міськрада виплатити місцевому жителю 60 тис. грн у якості компенсації моральної шкоди. На чоловіка впало дерево, через що в нього почалися «душевні хвилювання та моральні переживання», йдеться у матеріалах справи №712/4859/23.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повідомляється, що пригода сталася у день народження позивача, коли він вигулював собаку.

«Потреба у вигулі собаки не залежить від бажання господаря чи примх погоди», – йдеться у матеріалах справи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В той час, коли чоловік вигулював собаку, на нього впало дерево, після чого, як говориться у рішенні суду, «у позивача почалися душевні хвилювання та моральні переживання через, як виявиться пізніше, повну бездіяльність відповідачів».

Внаслідок пригоди позивач потрапив до лікарні, де провів тиждень. Чоловік пропустив свій день народження, день народження кума (про що повідомив у суді) та день народження свого батька.

«Під час перебування у лікарні через свій фізичний стан позивач переживав за свої посадові обов'язки голови правління ОСББ «Ярославська, 30» та обов'язки, пов'язані з адвокатською діяльністю», – йдеться у матеріалах справи.

Суд ухвалив рішення стягнути з Черкаської міської ради на користь позивача моральні збитки у розмірі 60 тис. грн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Рівненський міський суд звільнив від кримінальної відповідальності настоятеля Свято-Воскресенського храму УПЦ МП (Острог Рівненської області) Віктора Земляного «у зв’язку із закінченням строків давності». Церковника судили за розпалювання релігійної ворожнечі та розповсюдження літератури, яка пропагує релігійну нетерпимість і дискримінацію.