Зірки 1+1 хочуть взяти Коломойського на поруки

Наталя Мосейчук «Ми запропонували варіант взяття на поруки»

Телеведучі та журналісти телеканалу 1+1 готові взяти на поруки олігарха Ігоря Коломойського, проти якого сьогодні триває суд. Про це повідомила журналістка каналу Наталя Мосейчук у залі суду.

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«Ми намагаємося дивитися на цю ситуацію відсторнено. Як ви бачите, це не позначається на інформаційній політиці каналу. Немає такого, щоб нам хтось і щось казав, щоб ми щось говорили. Але використати процесуальні можливості, як то робота Ігоря Валерійовича над цими документами не в СІЗО СБУ, а в себе дома на Дніпропетровщині… Ми скористалиися такою можливістю звичайно і запропонували варіант взяття на поруки», – зазначила Мосейчук.

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Як повідомлялося, сьогодні, 25 серпня, розпочався суд у справі олігарха Ігоря Коломойського. На цьому засіданні мають розглянути апеляцію Коломойського на запобіжний захід. На засідання суду прийшли ведучі 1+1: Алла Мазур, Юрій Горбунов та Наталія Мосейчук. До того ж у залі помітили і колишнього міністра культури Олександра Ткаченка.

Нагадаємо, 2 вересня вранці правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями.

Шевченківський райсуд Києва переглянув запобіжний захід для українського олігарха Ігоря Коломойського у справі про незаконне заволодіння 5,8 млрд грн. За новим рішенням суду, суму застави збільшено з 509 млн грн до 3 млрд 891 млн грн.