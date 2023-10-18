Попри те, що ухвала суду набула чинності кілька місяців тому, журналісти не вибачилися перед родиною Олега Барни

Загиблий на війні з РФ екснардеп Олег Барна посмертно виграв суд проти журналістів «1+1». Йдеться про його позов щодо захисту честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації, повідомила нардепка від фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

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«Олег Барна виграв суд. Посмертно. Проти брехливих журналістів Плюсів, які його цькували. Дружина Олега, пані Ольга Барна згадує, що в останньому sms перед виходом в бій, чоловік просив родину продовжувати суди, щоб захисти його чесне ім'я. Олега цькували, бо він був правдолюб і критикував нинішню владу», – розповіла нардепка.

Геращенко додала, що дружина загиблого екснардепа отримала рішення суду по справі № 758/6759/19 , яке вступило в силу ще 17 квітня 2023 року.

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«Ухвала: «Позов Барни Олега Степановича до Колтунова Ігоря Сергійовича про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації – задовольнити повністю». Ігор Колтунов – журналіст Плюсів, який розпочав флеш-моб «Ідіть у с...» й зводив наклепи на Олега про голосування за гроші, купу іншого бруду, приїжджав під будинок до Олега. Ця ж компашка і під моїм будинком в селі лазила», – розповідає Ірина Геращенко.

Вона констатувала, що ухвала суду вступила в дію півроку тому, але і досі ані Колтунов, ані «1+1» в рамках марафону не принесли вибачень перед родиною Олега і жодних спростувань.

«Олеже, світлая памʼять. Дякуємо, що був таким. Справжнім», – додала Геращенко.

Вона також написала, що партія «Європейська Солідарність» вимагає від журналіста і телекомпанії «1+1» негайно виконати рішення суду, принести спростування і вибачення.

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Все розпочалося 2 жовтня 2018 року у Верховній Раді, коли Олег Барна нецензурно висловлювався на адресу журналіста каналу «1+1» Ігоря Колтунова після запитання про кнопкодавство. Наступного дня в розмові з журналістами він пояснив свою поведінку тим, що таким чином переадресував свою лайку власнику медіахолдингу «1+1 медіа» Ігорю Коломойському. Пізніше журналіст Колтунов у своєму коментарі повідомив, що розцінює дії нардепа як переслідування свободи слова.

В листопаді того ж року Олег Барна звернувся з проханням до голови Комітету свободи слова Вікторії Сюмар щодо позбавлення акредитації при Верховній Раді України журналіста Ігоря Колтунова.

«Звернення виглядає абсурдно, адже якщо кожен депутат почне вимагати усунення незручних для себе представників ЗМІ, у Раді жодного журналіста не залишиться. Напевно, пана Барну до таких дій спонукала безкарність за образи та нецензурну лайку в бік журналіста «1+1», – прокоментували звернення у пресслужбі каналу.

Крім того, у своєму зверненні Барна зазначав, що чотири рази звертався до гендиректора «1+1 медіа» Олександра Ткаченка з проханням про вихід у прямий ефір «для законного права захистити свою честь, гідність та ділову репутацію щляхом спростування неправдивої інформації щодо мене». За словами Барни, він не отримав жодної відповіді. Проте на каналі стверджували, що неодноразово запрошували нардепа, але він їх «ігнорує».

Нагадаємо, у мережі опублікували останнє інтерв’ю екснардепа Олега Барни, який нещодавно загинув на фронті. Колишній народний депутат розповів, що у цивільному житті він працював учителем фізики, математики та захисту вітчизни в одній зі шкіл Тернопільської області. Народним депутатом він був у період із 2014 до 2019 року.

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Також «Главком» писав, що колишній народний депутат України, 56-річний Олег Барна загинув 17 квітня під час виконання бойових завдань. Він проходив службу в 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша,