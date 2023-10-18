Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Олег Барна посмертно виграв суд проти журналістів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Олег Барна посмертно виграв суд проти журналістів
Йдеться про позов щодо захисту честі, гідності та ділової репутації
фото з відкритих джерел

Попри те, що ухвала суду набула чинності кілька місяців тому, журналісти не вибачилися перед родиною Олега Барни 

Загиблий на війні з РФ екснардеп Олег Барна посмертно виграв суд проти журналістів «1+1». Йдеться про його позов щодо захисту честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації, повідомила нардепка від фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

«Олег Барна виграв суд. Посмертно. Проти брехливих журналістів Плюсів, які його цькували. Дружина Олега, пані Ольга Барна згадує, що в останньому sms перед виходом в бій, чоловік  просив  родину продовжувати суди, щоб захисти  його  чесне ім'я. Олега цькували, бо він був правдолюб і критикував нинішню владу», – розповіла нардепка.

Геращенко додала, що дружина загиблого екснардепа отримала рішення суду по справі  № 758/6759/19 , яке вступило в силу ще 17 квітня 2023 року.

«Ухвала: «Позов Барни Олега Степановича до Колтунова Ігоря Сергійовича про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації – задовольнити повністю». Ігор Колтунов – журналіст Плюсів, який розпочав  флеш-моб «Ідіть у с...» й  зводив наклепи на Олега про голосування за гроші, купу іншого бруду, приїжджав  під будинок до Олега. Ця ж компашка і під моїм будинком в селі лазила», – розповідає Ірина Геращенко.

Вона констатувала, що ухвала суду вступила в дію півроку тому, але і досі ані Колтунов, ані «1+1» в рамках марафону не принесли вибачень перед родиною Олега і жодних спростувань.

Олег Барна посмертно виграв суд проти журналістів фото 1

«Олеже, світлая памʼять. Дякуємо, що був таким. Справжнім», – додала Геращенко.

Вона також написала, що партія «Європейська Солідарність» вимагає від журналіста і телекомпанії «1+1» негайно виконати рішення суду, принести спростування і вибачення. 

Все розпочалося 2 жовтня 2018 року у Верховній Раді, коли Олег Барна нецензурно висловлювався на адресу журналіста каналу «1+1» Ігоря Колтунова після запитання про кнопкодавство. Наступного дня в розмові з журналістами він пояснив свою поведінку тим, що таким чином переадресував свою лайку власнику медіахолдингу «1+1 медіа» Ігорю Коломойському. Пізніше журналіст Колтунов у своєму коментарі повідомив, що розцінює дії нардепа як переслідування свободи слова.

В листопаді того ж року Олег Барна звернувся з проханням до голови Комітету свободи слова Вікторії Сюмар щодо позбавлення акредитації при Верховній Раді України журналіста Ігоря Колтунова.

«Звернення виглядає абсурдно, адже якщо кожен депутат почне вимагати усунення незручних для себе представників ЗМІ, у Раді жодного журналіста не залишиться. Напевно, пана Барну до таких дій спонукала безкарність за образи та нецензурну лайку в бік журналіста «1+1», – прокоментували звернення у пресслужбі каналу.

Крім того, у своєму зверненні Барна зазначав, що чотири рази звертався до гендиректора «1+1 медіа» Олександра Ткаченка з проханням про вихід у прямий ефір «для законного права захистити свою честь, гідність та ділову репутацію щляхом спростування неправдивої інформації щодо мене». За словами Барни, він не отримав жодної відповіді. Проте на каналі стверджували, що неодноразово запрошували нардепа, але він їх «ігнорує».

Нагадаємо, у мережі опублікували останнє інтерв’ю екснардепа Олега Барни, який нещодавно загинув на фронті. Колишній народний депутат розповів, що у цивільному житті він працював учителем фізики, математики та захисту вітчизни в одній зі шкіл Тернопільської області. Народним депутатом він був у період із 2014 до 2019 року.

Також «Главком» писав, що колишній народний депутат України, 56-річний Олег Барна загинув 17 квітня під час виконання бойових завдань. Він проходив службу в 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша,

Теги: Європейська солідарність Ірина Геращенко Олег Барна журналіст суд

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зняті матеріали в окупації дозволили Анжелі свідчити в судовому процесі Народного трибуналу в Гаазі
Херсонська журналістка випустила документальний фільм, знятий в окупації
19 вересня, 14:08
КДБ закидав Матвієнко знайомств з «антирадянськими елементами»
КДБ стежив за Ніною Матвієнко через проукраїнську позицію (документ)
8 жовтня, 19:48
Проблем з інтеграцію українців, котрі приїжджають до Польщі, немає
Польща зацікавлена поглинути українських біженців
28 вересня, 18:06
Польський журналіст вважає, що країни сьогодні є «жертвами низки упущень»
Частина поляків вороже налаштована до українців: названі причини
28 вересня, 17:28
Справу проти Садового відкрито через незаконний продаж землі
ДБР відкрило справу проти мера Львова Садового
26 вересня, 21:52
Зрадник Олег Царьов шокований брехнею Путіна
Зрадник Олег Царьов шокований брехнею Путіна
6 жовтня, 14:42
Українська журналістка Вікторія Рощина зникла на окупованих територіях
Українська журналістка Вікторія Рощина зникла на окупованих територіях
4 жовтня, 15:01
Людей вбивали з діловим виглядом, ніби це робота
Ізраїльський журналіст порівняв звірства ХАМАСу із тим, що творила армія РФ в Україні
11 жовтня, 09:10
На фронті не буває дрібниць, і все, що передають волонтери, суттєво підвищує ефективність підрозділів
Порошенко привіз морпіхам на південний напрямок дрони, вантажівки та спорядження Волонтерська ініціатива
16 жовтня, 17:55

Суспільство

Олег Барна посмертно виграв суд проти журналістів
Олег Барна посмертно виграв суд проти журналістів
Пачки сигарет матимуть інший вигляд: рішення уряду
Пачки сигарет матимуть інший вигляд: рішення уряду
Переїхали з Росії у 2014-му. Згадаймо Героїв України – братів Романа та Леоніда Бутусіних
Переїхали з Росії у 2014-му. Згадаймо Героїв України – братів Романа та Леоніда Бутусіних
Екснамісник Лаври потрапив до лікарні і залишився без органу
Екснамісник Лаври потрапив до лікарні і залишився без органу
Пішки на четвертий поверх. Адвокат митрополита Павла заявив про «катування» СБУ
Пішки на четвертий поверх. Адвокат митрополита Павла заявив про «катування» СБУ
Українські біженці покращили показники працевлаштування в країнах ЄС – єврокомісар
Українські біженці покращили показники працевлаштування в країнах ЄС – єврокомісар

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Судний день митрополита Павла. Куди зник екснамісник Лаври і що відбувається з його справою?
43K
Україна вперше використала ракети Atacms для удару по окупантах – WSJ
14K
Кабмін запровадив нову підставу для звільнення робітників
11K
Екснамісник Лаври потрапив до лікарні і залишився без органу
9082
Польща після виборів. Нова політична реальність
7377
Скільки коштуватиме будинок у Європі: список країн та ціни

Новини

Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Удар по лікарні в Газі та обстріл Запоріжжя: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Мороз вночі та туман: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 03:55
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Уночі окупанти запустили по Україні ракети й «Шахеди»: деталі від Генштабу
Вчора, 07:07
Стрілянина у Брюсселі, вибори у Польщі: головне за ніч
Вчора, 06:55

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту