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Справу експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва передано до суду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Справу експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва передано до суду
У квітні 2022 року Богуслаєв навмисно заблокував постачання гелікоптера для Головного управління розвідки Міноборони
фото з відкритих джерел

Активи та майно інших фігурантів справи на понад 12 млрд грн. арештовано

Служба безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо експрезидента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва і директора Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства Олега Дзюби, які підозрюються в роботі на агресора. Про це повідомили пресслужби СБУ та Офісу Генпрокурора.

Як зазначається, що у межах кримінального провадження накладено арешт на все майно обвинувачених на загальну суму понад 12 млрд у гривневому еквіваленті. Йдеться про кошти, нерухомість, корпоративні права обох посадовців, а також їхнє майно, яке вони здобули злочинним шляхом і оформили на своїх родичів за кордоном.

Встановлено, що обвинуваченні упродовж грудня 2017 року – жовтня 2022 року налагодили господарську діяльність відокремленого підрозділу АТ «Мотор Січ» – Сніжнянського машинобудівного заводу на тимчасово окупованій території в м. Сніжне Донецької області.

«Своїми діями вони сприяли терористичній організації «ДНР». Сплачували на її користь грошові кошти під виглядом, так званих «податків» та «митних платежів». За посередництва підконтрольних комерційних структур, зареєстрованих в іноземній юрисдикції, АТ «Мотор Січ» через іноземні юридичні особи поставляла сировину, а отримувала запчастини для авіаційних двигунів», - зазначили у пресслужбі ОГП.

Посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації «Ростех», яка є одним із головних виробників озброєнь для окупаційних угруповань РФ.

Отриману продукцію загарбники використовували для виробництва та ремонту ударних гвинтокрилів, які масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну.

Також встановлено, що у квітні 2022 року ексочільник «Мотор Січі» навмисно заблокував поставку гелікоптера для потреб ГУР МО України.  Для цього ексочільник підприємства дав вказівку своїм підлеглим розібрати повітряне судно на деталі та приховати експлуатаційну документацію до нього.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки скерували до суду обвинувачення на експрезидента «Мотор Січі» за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ст. 111-2 (пособництво державі-агресору); ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань); ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Водночас очільника Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства звинуватили за трьома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 22 жовтня 2022 року голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва затримали силовики.

В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.

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Теги: СБУ суд В'ячеслав Богуслаєв

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