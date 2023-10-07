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Суди зобов’язані враховувати європейську практику приймаючи свої рішення, – юрист

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Суди зобов’язані враховувати європейську практику приймаючи свої рішення, – юрист
В рамках угоди про асоціацію Україна-ЄС та договору про заснування Енергетичного Співтовариства українські суди мають враховувати європейську правозастовну практику
фото з відкритих джерел

Юрист додав, що вже цього місяця має відбутися оцінка здобутків та кроків виконаних Україною на шляху до членства в ЄС

Українські суди зобов'язані враховувати практику європейських судів під час прийняття рішень, бо відхилення від неї підриває процес забезпечення послідовності та передбачуваності права. Про це у своєму блозі повідомив голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександр Трохимець. 

Він зауважив, що в рамках угоди про асоціацію Україна-ЄС та договору про заснування Енергетичного Співтовариства українські суди мають враховувати європейську правозастовну практику. Зокрема, раніше Велика Палата Верховного Суду врахувала рішення Суду ЄС враховуючи положення вищезгаданих договорів, якими заборонено запроваджувати або зберігати в силі будь-які мита, податки та інші заходи, які обмежують експорт енергопродуктів.

Водночас минуло менше року і колегія суддів Касаційного господарського суду Верховного Суду захотіла відступити від своїх попередніх висновків у справі №910/9627/20, мотивуючи це тим, що Україна не є членом Європейського Союзу і на неї не поширюються рішення Суду ЄС.

«Беззаперечно, такі дії на рівні найвищої ланки судової системи підривають процес забезпечення послідовності та передбачуваності права, і стають джерелом правової невизначеності. Таким чином, лише одним рішенням Велика Палата Верховного Суду може розколоти практику правозастосування імплементованого Україною законодавства ЄС та започаткувати практику, яка йде в розріз прийнятим Україною міжнародним зобов’язанням в рамках процесу євроінтеграції», – написав він.

Юрист додав, що вже цього місяця має відбутися оцінка здобутків та кроків виконаних Україною на шляху до членства в ЄС в рамках Звіту щодо пакету розширення Євросоюзу.

«І саме зараз законодавча, виконавча та судова гілки влади мають продемонструвати ефективну взаємодію на шляху до спільної мети всієї держави, виконуючи всі взяті на себе міжнародні зобов’язання», – підсумував він.

Нагадаємо, раніше Велика Палата Верховного Суду констатувала, що приєднавшись до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, Україна взяла на себе зобов’язання дотримуватися встановлених цим Договором положень і нормативно-правової бази.

Теги: податки експорт Україна суд

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