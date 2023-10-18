Слухання справи Червінського: розвіднику стало погано у залі суду

Сьогодні суд мав розглядати продовження строків тримання полковника під вартою

Полковнику Роману Червінському стало погано у кімнаті конвою Шевченківського райсуду, де сьогодні мало розглядатися продовження строків тримання розвідника під вартою. До будівлі суду приїхала швидка допомога. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

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«В суд до Романа Червінського приїхала швидка допомога. В нього загострилися хронічні хвороби, неврологія. Офіцер Червінський не належить до тих, хто симулює чи бʼє на жалість. І якщо йому стало зле, то значить стан його здоровʼя викликає серйозні занепокоєння», – написала Геращенко.

За словами адвоката Сергія Лисенка, сьогодні стало відомо, що суддя Хардіна пішла на лікарняний, тому відбувся перерозподіл і питання щодо продовження строків тримання під вартою розглядатиме інший суддя.

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Як повідомлялося, українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, «операція» проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі «Канатове» особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський розповів про операцію на аеродромі «Канатове».

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому «Канатове» на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.