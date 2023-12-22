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КРАІЛ підтвердив відсутність російського сліду у Pin-Up

glavcom.ua
КРАІЛ підтвердив відсутність російського сліду у Pin-Up
Pin-Up прошла перевірки правоохоронних органів, які не підтвердили контроль резидентами російської федерації за діяльністю товариства, про які раніше згадували у ЗМІ
фото з відкритих джерел

Суд підтвердив, що ліцензія Pin-Up була видана без порушень законодавства

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей не підтвердила інформацію про наявність контролю росіянами діяльності ТОВ «Укр гейм технолоджі» (бренд Pin-Up). Про це повідомляє КРАІЛ у відповідь на запит Українських Новин.

У Комісії уточнили, що компанія прошла перевірки правоохоронних органів, які не підтвердили контроль резидентами російської федерації за діяльністю товариства, про які раніше згадували у ЗМІ.

КРАІЛ підтвердив відсутність російського сліду у Pin-Up фото 1
КРАІЛ підтвердив відсутність російського сліду у Pin-Up фото 2

У судовому реєстрі зявилася інформація щодо позову від ТОВ «Укр гейм технолоджі» (Бренд Pin-Up) до інформаційної агенції, що поширювала такі тези. Суд підтвердив, що ліцензія Pin-Up була видана без порушень законодавства, а інформацію щодо російських власників визнано недостовірною.

«У цьому році ми піддалися інформаційній атаці з вкидами щодо власності компанії. Я точно знаю, що це була спланована дискредитація бренду та найбільшого платника податків у сфері гемблінгу в Україні. Перший суд зі ЗМІ ми виграли та рухаємось далі відстоюючи свою репутацію», – зазаначив Ігор Зотько, власник ТОВ «Укр гейм технолоджі» (Бренд Pin-Up) в коментарі Українським новинам.

Теги: ліцензія онлайн-казино

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