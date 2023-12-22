КРАІЛ підтвердив відсутність російського сліду у Pin-Up

Pin-Up прошла перевірки правоохоронних органів, які не підтвердили контроль резидентами російської федерації за діяльністю товариства, про які раніше згадували у ЗМІ

Суд підтвердив, що ліцензія Pin-Up була видана без порушень законодавства

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей не підтвердила інформацію про наявність контролю росіянами діяльності ТОВ «Укр гейм технолоджі» (бренд Pin-Up). Про це повідомляє КРАІЛ у відповідь на запит Українських Новин.

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У Комісії уточнили, що компанія прошла перевірки правоохоронних органів, які не підтвердили контроль резидентами російської федерації за діяльністю товариства, про які раніше згадували у ЗМІ.

У судовому реєстрі зявилася інформація щодо позову від ТОВ «Укр гейм технолоджі» (Бренд Pin-Up) до інформаційної агенції, що поширювала такі тези. Суд підтвердив, що ліцензія Pin-Up була видана без порушень законодавства, а інформацію щодо російських власників визнано недостовірною.

«У цьому році ми піддалися інформаційній атаці з вкидами щодо власності компанії. Я точно знаю, що це була спланована дискредитація бренду та найбільшого платника податків у сфері гемблінгу в Україні. Перший суд зі ЗМІ ми виграли та рухаємось далі відстоюючи свою репутацію», – зазаначив Ігор Зотько, власник ТОВ «Укр гейм технолоджі» (Бренд Pin-Up) в коментарі Українським новинам.