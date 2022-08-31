Мережа АТБ відреагувала на звинувачення у торгівлі гуманітаркою

Компанія «АТБ» заявила, що жодного факту реалізації гуманітарної продукції виявлено не було

Корпорація «АТБ» заявляє, що інформація про реалізацію розкраденої гуманітарної допомоги в Запоріжжі та області в мережі не відповідає дійсності. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій пресслужбою компанії.

«Корпорація «АТБ» не мала і не має жодних підписаних угод щодо постачання – на реалізацію продуктів харчування та товарів першої необхідності гуманітарного спрямування від сторонніх постачальників через магазини торгової мережі «АТБ» у регіоні», – йдеться у повідомленні.

Торгова мережа раніше повідомляла про запуск додаткових імпортних поставок закордонних продуктів харчування та товарів першої необхідності, які закуповує самостійно у західних партнерів-виробників.

Крім того, органи контролю неодноразово проводили відповідні перевірки у магазинах торгової мережі «АТБ» через підозри у реалізації гуманітарної продукції.

«Жодного факту реалізації гуманітарної продукції виявлено не було», – наголосили в корпорації.

У заяві також наголошується, що компанія засуджує будь-які дії посадових осіб щодо привласнення та нецільового використання гуманітарної допомоги. Корпорація також залишає за собою право використовувати всі законні методи захисту честі, гідності та ділової репутації.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро України провели низку обшуків у Запоріжжі за фактом ймовірного незаконного надання гуманітарної допомоги, наданої Запорізькій області з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Обшуки було проведено у міськраді, обласній військовій обладміністрації, складських приміщеннях та за адресами проживання причетних до злочину осіб. Згодом Євген Шевченко, відомий як агент НАБУ, опублікував інформацію про причетність до реалізації привласненої гуманітарної допомоги торгових мереж «АТБ» та «Сільпо».