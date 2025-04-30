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Мережа «Еко-Маркет» оголосила про відставку президентки компанії

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Мережа «Еко-Маркет» оголосила про відставку президентки компанії
Інна Мірошниченко залишила посаду президента мережі супермаркетів «Еко-Маркет»
колаж: glavcom.ua

Компанія переходить до моделі колегіального керівництва

Інна Мірошниченко, яка протягом останніх років обіймала посаду президентки компанії «Еко-Маркет», залишила посаду. Як передає «Главком», про це повідомили у пресслужбі компанії. 

За повідомлення пресслужби торгової мережі, компанія переходить до моделі колегіального керівництва у форматі Виконавчої ради: до її складу входитимуть керівники ключових напрямків:

  • Тетяна Козодерова, Chief Financial Officer (CFO) – забезпечує фінансову стабільність та управління бюджетом;
  • Віталій Старомінський, Chief Marketing Officer (CMO) – відповідає за розвиток компанії;
  • Денис Погорєлов, Chief Operating Officer (COO) – відповідає за оптимізацію роботи торговельних точок;
  • Людмила Чорноморець-Лісовська, HR Director (HRD) – керує напрямком розвитку людського капіталу;
  • Наталія Краснікова, Chief Logistics Officer (СLО) – забезпечує управління товарними потоками;
  • Данило Майстренко, Chief Commercial Officer (CCO) – відповідає за комерційну стратегію.

В «Еко-Маркеті» вважають, що така управлінська модель дозволить гарантувати стабільність усіх процесів компанії. Там додають, що попри це компанія продовжує роботу у звичному режимі, а усі зобов’язання перед постачальниками, партнерами та споживачами не змінилися.

«Еко-Маркет» – одна з українських мереж супермаркетів, що об'єднує 81 магазин у різних регіонах країни. Магазини присутні як у великих містах, так і в регіональних центрах. 

Нагадаємо, раніше в корпорації АТБ, до якої входить найбільший продуктовий ритейлер України «АТБ-маркет», також відбулися зміни в структурі управління. Метою реформи була децентралізація управління. Зокрема, у корпорації скасовано посаду генерального директора.

Раніше «Главком» повідомляв, що АТБ-маркет третій рік поспіль став лідером за доходами – торік його показники зросли на 15% (до 208,9 млрд грн). Це 39,5% від загального доходу усіх найприбутковіших компаній-ритейлерів. Проте лідером за прибутком стала компанія «Аврора» – 4,08 млрд грн.

Друге місце за доходами зайняло «Сільпо». Дохід мережі зріс на 10% до 93 млрд грн, а прибуток вперше за три роки збитків склав 205 млн грн.

Metro ж збільшило свій дохід до 28,7 млрд грн (+12,5%). Вперше від початку повномасштабної війни мережа отримала прибуток – 178 млн грн. Раніше компанія два роки поспіль мала збитки у понад 400 млн грн.

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Теги: магазин

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