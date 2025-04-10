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Хіт Великодня. В українських магазинах продаються верхівки пасок: реакція мережі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Верхівка паски коштує 44,99 грн
фото: silpo.ua

«Якщо ви та сама людина, що потайки або ж і неприховано з'їдала лиш верхівку паски, вважаючи це легеньким злочином, будьте певні: більше немає чим перейматися»

Мережа супермаркетів «Сільпо» представила незвичайний великодній продукт – окремо випечені верхівки пасок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку магазину в Instagram.

«Якщо ви та сама людина, що потайки або ж і неприховано з'їдала лиш верхівку паски, вважаючи це легеньким злочином, будьте певні: більше немає чим перейматися. Саме для вас ми створили суцільну великодньо-смачну насолоду – найрадісніший шматочок паски. Це його верхівка. Що тут додати? Просто смакуйте найулюбленіше, бо можете собі це дозволити», – йдеться на сайті магазину.

Хіт Великодня. В українських магазинах продаються верхівки пасок: реакція мережі фото 1
скриншот

Великодна верхівка по знижці коштує 44,99 грн.

Реакція мережі

Користувачі соцмереж радо сприйняли цю новину й активно діляться своїми враженнями в коментарях на сторінці магазину в Instagram.

Хіт Великодня. В українських магазинах продаються верхівки пасок: реакція мережі фото 2
Хіт Великодня. В українських магазинах продаються верхівки пасок: реакція мережі фото 3
Хіт Великодня. В українських магазинах продаються верхівки пасок: реакція мережі фото 4
Хіт Великодня. В українських магазинах продаються верхівки пасок: реакція мережі фото 5
скриншот

Нагадаємо, що у 2025 році християнський світ разом відсвяткує знаменну подію. Уперше з 2017 року католики і православні відзначать Великдень в один і той самий день. Так, православний і католицький Великдень 2025 року настане 20 квітня. Востаннє християни відзначали торжество разом 16 квітня 2017 року.

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Теги: Великдень 2025 магазин Сільпо

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