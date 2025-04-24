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Внаслідок нічної атаки РФ у Києві пошкоджено 25 будинків, школа та садочок

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Внаслідок нічної атаки РФ у Києві пошкоджено 25 будинків, школа та садочок
Поліція продовжує приймати заяви про пошкоджене майно від місцевих мешканців
фото: МВС України/Facebook

Експерти вилучили рештки ракети, більше інформації буде відомо після проведення експертиз

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що росіяни здійснили у ніч на 24 квітня цілеспрямовану атаку по цивільній інфраструктурі, у густонаселеному районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на МВС України

Повідомляється, що пошкоджень зазнали щонайменше 25 житлових будинків, школа та дитячий садочок. Двічі було здійснено обхід будинків – уночі та вранці, аби переконатися, що у квартирах немає постраждалих.

Поліція продовжує приймати заяви про пошкоджене майно від місцевих мешканців – залучено близько 40 слідчих та 30 оперативників тільки для прийому цих заяв.

Також працює близько 100 дільничних та патрульних поліцейських, які забезпечують цілодобову охорону пошкоджених будинків та прилеглої території.

«Спільно з СБУ триває процес документування воєнного злочину росіян. Попередньою, росіяни здійснили удар балістичною ракетою. Експерти вилучили її рештки, більше інформації нададуть після проведення експертиз. Бачити менше», – повідомили у МВС. 

Нагадаємо, що нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, 63 людини постраждали, 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей.

У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.

До слова, сьогодні вночі уламки збитого ворожого дрона влучили у житловий будинок у Оболонському районі Києва. Родина, яка проживала там, втратила майже все. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву голови Оболонського району Кирила Фесика. 

Він повідомив, жінка, яка жила у будинку, разом з дітьми встигла спуститися в укриття, але чоловік зазнав опіків. Фесик закликав усіх небайжужих долучитися до збору коштів для родини. 

Теги: ракетна атака Київ росіяни Ігор Клименко магазин будинок окупанти

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