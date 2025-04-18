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Як обійти мита Трампа: китайські продавці звернулись до америкаців із пропозицією

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Як обійти мита Трампа: китайські продавці звернулись до америкаців із пропозицією
Китайці хочуть привабити нових клієнтів із США
фото із відкритих джерел

Китайські продавці закликають американців ухилитися від тарифів Дональда Трампа та купувати онлайн

Китайські постачальники цього тижня наповнили американські соцмережі закликами обходити 145% мита, введені президентом Дональдом Трампом проти Пекіна, і купувати товари безпосередньо з китайських фабрик. Про це інформує «Главком» із посиланням на CNN.

Один з користувачів TikTok під ім'ям Wang Sen, стверджуючи, що він виробляє оригінальну продукцію для більшості люксових брендів, записав відео на тлі стіни, заставленої сумками, схожими на Birkin.

«Чому ви не пов'язуєтесь з нами безпосередньо? Ви не повірите, які ціни ми можемо запропонувати вам», – каже він у ролику.

Згодом відео було видалено з TikTok. Проте за цей час онлайн-магазин DHgate, сумнозвісний продажем китайських підробок люксових товарів, піднявся на 2-е місце в американському App Store. Інший великий китайський маркетплейс – Taobao – посів 7-е місце.

Як зазначають експерти, вкрай малоймовірно, що ці продавці справді співпрацюють із брендами на кшталт Lululemon та Chanel. Справжні виробники, зазвичай, підписують угоди про нерозголошення, і навряд чи почали продавати продукцію напряму.

Тим не менш, ці відео показують не тільки занепокоєння споживачів через мита, а й те, наскільки американські покупці залежать від Китаю. Китайські блогери передають меседж: незважаючи на заяви Білого дому про захист інтересів США, такі економічні заходи призводять до того, що американці втрачають доступ до улюблених товарів чи змушені платити за них дорожче.

До слова, нові тарифи президента США Дональда Трампа можуть коштувати американським виробникам чіпових пристроїв понад $1 млрд. на рік.

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Теги: США Китай торгівля магазин TikTok відео соцмережі

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