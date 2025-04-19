«Паски від Порошенка» б'ють рекорди. Товар розмели у перші хвилини роботи магазинів «Рошен»

Пусті полиці в магазинах після ажіотажу на паски Roshen

Українцям не вистачило пасок від Roshen

Українці масово розкуповують пасочки від Roshen. Ще о 10:00 на полицях магазинів їх вже не було, повідомляє кореспондент «Главкома».

Продавці сказали, що їх розкупили ще зранку.

У соцмережах пишуть, що полиці були порожніми ще близько 8:30, люди займали чергу з ночі. А коли підвозили нові, то їх хапали ще з візка.

Більше того, судячи з соцмереж, черги до знаменитих пасок від Roshen займали аж з вулиці.

Нагадаємо, вже завтра українці святкуватимуть свято Воскресіння Христового.

У Києва напередодні Великодня відбулося особливе дійство – майстер-клас із випікання пасок, що несли в собі не лише тепло рук, а й історію відродження. Борошно для цих святкових виробів змололи з пшениці, яка проросла на звільнених від ворожої присутності та смертоносних мін полях Херсонщини й Миколаївщини.

Додамо, що на Великдень, 20 квітня, російська армія може завдати масованого ракетного удару по Україні, але однозначно спрогнозувати чи буде атака, чи ні – неможливо. Проте українцям слід бути обачними.