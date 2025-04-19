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«Паски від Порошенка» б'ють рекорди. Товар розмели у перші хвилини роботи магазинів «Рошен»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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«Паски від Порошенка» б'ють рекорди. Товар розмели у перші хвилини роботи магазинів «Рошен»
Пусті полиці в магазинах після ажіотажу на паски Roshen
фото з соцмереж

Українцям не вистачило пасок від Roshen

Українці масово розкуповують пасочки від Roshen. Ще о 10:00 на полицях магазинів їх вже не було, повідомляє кореспондент «Главкома».

Продавці сказали, що їх розкупили ще зранку.

У соцмережах пишуть, що полиці були порожніми ще близько 8:30, люди займали чергу з ночі. А коли підвозили нові, то їх хапали ще з візка.

«Паски від Порошенка» б'ють рекорди. Товар розмели у перші хвилини роботи магазинів «Рошен» фото 1
«Паски від Порошенка» б'ють рекорди. Товар розмели у перші хвилини роботи магазинів «Рошен» фото 2
«Паски від Порошенка» б'ють рекорди. Товар розмели у перші хвилини роботи магазинів «Рошен» фото 3
«Паски від Порошенка» б'ють рекорди. Товар розмели у перші хвилини роботи магазинів «Рошен» фото 4

Більше того, судячи з соцмереж, черги до знаменитих пасок від Roshen займали аж з вулиці.

«Паски від Порошенка» б'ють рекорди. Товар розмели у перші хвилини роботи магазинів «Рошен» фото 5

Нагадаємо, вже завтра українці святкуватимуть свято Воскресіння Христового.

У Києва напередодні Великодня відбулося особливе дійство – майстер-клас із випікання пасок, що несли в собі не лише тепло рук, а й історію відродження. Борошно для цих святкових виробів змололи з пшениці, яка проросла на звільнених від ворожої присутності та смертоносних мін полях Херсонщини й Миколаївщини.

Додамо, що на Великдень, 20 квітня, російська армія може завдати масованого ракетного удару по Україні, але однозначно спрогнозувати чи буде атака, чи ні – неможливо. Проте українцям слід бути обачними.

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Теги: Великдень 2025 магазин Пасха 2025 Рошен свято

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Суспільство

«Паски від Порошенка» б'ють рекорди. Товар розмели у перші хвилини роботи магазинів «Рошен»
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