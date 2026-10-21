На Житомирщині зупинив роботу німецький завод: під загрозою понад 3 тис. робочих місць

Бунечко наголосив, що припинення роботи заводу для Житомирщини є серйозним ударом

Завод Kromberg & Schubert Житомир у селі Оліївка припинив роботу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

«Провели нараду з керівництвом заводу «Кромберг енд Шуберт Житомир», командою обласної військової та районної адміністрацій та головою Оліївської громади. Обговорили ситуацію, яка склалася, а також реалії та умови роботи бізнесу в умовах війни. На жаль, одне з найбільших бюджетоутворюючих підприємств області припинило роботу», – йдеться у повідомленні.

Бунечко наголосив, що для Житомирщини це серйозний удар: під загрозою доля 3600 працівників, а також мільйони гривень податків, які надходили до бюджетів різних рівнів.

«Зараз керівництво заводу разом із власниками напрацьовує рішення, щоб забезпечити людей роботою. Частина працівників, імовірно, виїде за кордон, частина працюватиме в інших містах. Зі свого боку пообіцяли максимальне сприяння та будь-яку допомогу в межах чинного законодавства у разі, якщо буде прийнято рішення про відновлення роботи підприємства», – додав очільник ОВА.

«Кромберг енд Шуберт Житомир» – це велике німецьке підприємство в селі Оліївка поблизу Житомира, яке виготовляє автомобільні бортові кабельні системи.

Нагадаємо, у серпні підприємство Kromberg & Schubert тимчасово припинив роботу після російської атаки. Внаслідок удару значних пошкоджень зазнали виробничі потужності та інфраструктура компанії.

Згодом у вересні російські війська двічі за тиждень атакували підприємство Kromberg & Schubert у Житомирській громаді. Воно є цивільним виробничим підприємством зі 100% німецькими інвестиціями.