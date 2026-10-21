Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

На Житомирщині зупинив роботу німецький завод: під загрозою понад 3 тис. робочих місць

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Житомирщині зупинив роботу німецький завод: під загрозою понад 3 тис. робочих місць
Влада провела нараду з керівництвом заводу «Кромберг енд Шуберт Житомир»
фото: Віталій Бунечко/Telegram

Бунечко наголосив, що припинення роботи заводу для Житомирщини є серйозним ударом

Завод Kromberg & Schubert Житомир у селі Оліївка припинив роботу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

«Провели нараду з керівництвом заводу «Кромберг енд Шуберт Житомир», командою обласної військової та районної адміністрацій та головою Оліївської громади. Обговорили ситуацію, яка склалася, а також реалії та умови роботи бізнесу в умовах війни. На жаль, одне з найбільших бюджетоутворюючих підприємств області припинило роботу», – йдеться у повідомленні.

Бунечко наголосив, що для Житомирщини це серйозний удар: під загрозою доля 3600 працівників, а також мільйони гривень податків, які надходили до бюджетів різних рівнів.

«Зараз керівництво заводу разом із власниками напрацьовує рішення, щоб забезпечити людей роботою. Частина працівників, імовірно, виїде за кордон, частина працюватиме в інших містах. Зі свого боку пообіцяли максимальне сприяння та будь-яку допомогу в межах чинного законодавства у разі, якщо буде прийнято рішення про відновлення роботи підприємства», – додав очільник ОВА.

«Кромберг енд Шуберт Житомир» – це велике німецьке підприємство в селі Оліївка поблизу Житомира, яке виготовляє автомобільні бортові кабельні системи.

Нагадаємо, у серпні підприємство Kromberg & Schubert тимчасово припинив роботу після російської атаки. Внаслідок удару значних пошкоджень зазнали виробничі потужності та інфраструктура компанії.

Згодом у вересні російські війська двічі за тиждень атакували підприємство Kromberg & Schubert у Житомирській громаді. Воно є цивільним виробничим підприємством зі 100% німецькими інвестиціями.

Теги: війна бізнес Житомир

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якщо Nestlé піде? Катастрофа чи шанс
Якщо Nestlé піде? Катастрофа чи шанс
24 вересня, 10:06
Російський диктатор Путін
Валдай-2026. Ейфорія від шкури ще не вбитого ведмедя
2 жовтня, 08:13
Віктору Герману назавжди 57 років
Майже рік вважався зниклим безвісти. Згадаймо Віктора Германа
22 вересня, 09:00
Серед головних тем візиту – посилення української ППО, забезпечення фінансування та наближення завершення війни
Зеленський прибув на засідання Генасамблеї ООН
22 вересня, 16:39
США випробували дрони Bumblebee
США випробували дрони-перехоплювачі, перевірені в Україні
23 вересня, 11:56
Охоплена вогнем будівля Національної академії наук України після влучання ворожого дрона
Удар по Академії наук: НАН України звернулася із закликом до світової наукової спільноти
29 вересня, 15:29
Атаки РФ знищили за літо 13 млн українських книжок
The Guardian: Через удари по складах український книжковий ринок опинився під загрозою
5 жовтня, 05:26
ЗСУ за півроку звільнили майже вдвічі більше території, ніж захопила Росія – ISW
ЗСУ за півроку звільнили майже вдвічі більше території, ніж захопила Росія – ISW
2 жовтня, 12:23
Москва збільшила бюджетні витрати
Кремль вичерпав річний план дефіциту бюджету – розвідка
19 жовтня, 08:02

Бізнес

Заготівля брухту в Україні скоротилася приблизно на 25%
Заготівля брухту в Україні скоротилася приблизно на 25%
ЄС обмежував дешеву сталь із Китаю, але під ті самі правила потрапила і Україна – СЕО «Метінвесту»
ЄС обмежував дешеву сталь із Китаю, але під ті самі правила потрапила і Україна – СЕО «Метінвесту»
На Житомирщині зупинив роботу німецький завод: під загрозою понад 3 тис. робочих місць
На Житомирщині зупинив роботу німецький завод: під загрозою понад 3 тис. робочих місць
«Головне завдання – втримати людей, щоб відновити виробництво»: «Метінвест» назвав ключовий виклик
«Головне завдання – втримати людей, щоб відновити виробництво»: «Метінвест» назвав ключовий виклик
Експорт українського газу за два місяці буде меншим за споживання в один піковий зимовий день – аналітик
Експорт українського газу за два місяці буде меншим за споживання в один піковий зимовий день – аналітик
«Укрпошта» запустила власний маркетплейс із безкоштовною доставкою
«Укрпошта» запустила власний маркетплейс із безкоштовною доставкою

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
85K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
68K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні
57K
Зеленський відповів на пропозицію вивести ЗСУ з Донбасу заради миру

Новини

Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
19 жовтня, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
19 жовтня, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua