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Німецьке підприємство на Житомирщині зупиняє роботу після атаки РФ

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Німецьке підприємство на Житомирщині зупиняє роботу після атаки РФ
Наслідки ударів Росії по Житомирщині
фото: Віталій Бунечко

Виробничі потужності та інфраструктура Kromberg & Schubert зазнали масштабних руйнувань

Підприємство Kromberg & Schubert тимчасово припиняє роботу після російської атаки. Внаслідок удару значних пошкоджень зазнали виробничі потужності та інфраструктура компанії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

Бунечко поширив офіційну заяву підприємства. У компанії наголосили, що Kromberg & Schubert є цивільним виробничим підприємством зі 100% німецькими інвестиціями. Воно працює в Житомирському регіоні протягом 11 років та забезпечує роботою близько 3,5 тис. людей. Підприємство спеціалізується на виробництві електричних систем, кабелів і пластикових компонентів для автомобільної та промислової галузей. 

Попри значні руйнування, ніхто зі співробітників підприємства внаслідок атаки не постраждав. Через масштаби пошкоджень компанія змушена призупинити роботу на невизначений термін.

Коли підприємство зможе відновити діяльність, наразі невідомо. Спочатку фахівці мають провести технічну оцінку пошкоджень та встановити повний обсяг необхідних відновлювальних робіт. Лише після цього у компанії зможуть визначити можливі строки відновлення виробництва.

Компанія Kromberg & Schubert подякувала працівникам за витримку та згуртованість, екстреним службам – за оперативну роботу, а також усім, хто надає підприємству підтримку після атаки.

Нагадаємо, вночі 9 серпня внаслідок атаки у регіоні також було пошкоджено приватний житловий будинок. Уламки впали на житлові та господарські споруди. За попередніми даними, постраждали троє людей. Одного з потерпілих госпіталізували з опіками, ще у двох медики зафіксували гостру реакцію на стрес.

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Теги: пожежа Німеччина бізнес обстріл Житомир

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