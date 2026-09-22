Майже рік вважався зниклим безвісти. Згадаймо Віктора Германа

У 2023 році чоловік став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Віктора Германа.

Захисник України Віктор Герман поліг на війні 17 жовтня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Віктор народився 2 жовтня 1968 року у Львові. Навчався у Ліцеї «Галицький» Львівської міської ради (раніше – середня загальноосвітня школа №19 м. Львова), а згодом – у Вищому професійному училищі № 29 міста Львова.

Проходив військову строкову службу. Працював водієм-експедитором на приватних підприємствах.

Зі слів рідних, Віктор був щирою, доброзичливою та дружньою людиною, легко знаходив спільну мову з іншими й завжди ставився до людей із повагою. Його вирізняли мужність, сила духу, рішучість, відповідальність та готовність прийти на допомогу. Не боявся труднощів і завжди впевнено долав перешкоди. Захоплювався спортом, зокрема карате та дзюдо, вів активний спосіб життя й цінував дружбу та щирі людські взаємини.

У 2023 році Віктор Герман став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів фото: Львівська міська рада

У 2023 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на запорізькому, донецькому та південно-слобожанському напрямках у складі 116-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України.

Нагороджений відзнакою президента України – орденом «За мужність» III ступеня та медаллю «Ветеран війни».

Поховали військовослужбовця 19 вересня 2026 року на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87 (вул. Пасічна). У Віктора Германа залишилися мати, донька та племінниці.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.