Національний банк випустив пам’ятну монету, присвячену символу 2027 року (фото)

Монета має номінал 5 грн і виготовлена з нейзильберу

Національний банк випустив пам’ятну монету «Рік Кози» з серії «Східний календар», присвячену символу 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НБУ.

«За східним календарем прийдешній рік буде роком Кози. Традиційно підготували пам’ятну монету з серії «Східний календар», присвячену цьому символу 2027 року. У східній культурі коза уособлює гармонію, доброту, творчу енергію та добробут. Її образ пов’язують зі спокоєм, взаєморозумінням і прагненням до кращого життя. Водночас в українській народній традиції коза втілює родючість, достаток, життєву силу та відродження. Саме те, що так необхідно нам у новому році», – йдеться у повідомленні.

Монета має номінал 5 грн і виготовлена з нейзильберу. На аверсі на дзеркальному тлі по колу зображені 12 символів східного календаря, у центрі кола – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на козу – символ року, над стрілкою – 2027. На матовому тлі зображено стилізовані під українську витинанку символи кожної пори року: сніжинка, квітка, ягода, листок.

На реверсі зображено стилізовану козу на тлі листка конюшини, що традиційно асоціюється з удачею. Фактура вовни кози нагадує суцвіття конюшини. Унизу під композицією розміщено стилізовані копита. По колу тварина оточена елементами, що характерні для кожної пори року: сніжинки, квіти, плоди, гілки.

Художник – Марина Куц.

Скульптор – Анатолій Демяненко.

Тираж – 80 тис. штук у сувенірному пакованні.

До слова, на честь 30-річчя гривні Національний банк 2 вересня ввів у обіг срібну пам’ятну монету «До 30-річчя грошової реформи в Україні».