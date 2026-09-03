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Нацбанк випустив унікальну монету 1 грн (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Нацбанк випустив унікальну монету 1 грн (фото)
Монету виготовили зі срібла
фото: bank.gov.ua

На аверсі монети відтворено дизайн обігової монети номіналом 1 грн зразка 2018 року

На честь 30-річчя гривні Національний банк 2 вересня ввів у обіг срібну пам’ятну монету «До 30-річчя грошової реформи в Україні». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НБУ.

Монета присвячена тридцятій річниці проведення в Україні грошової реформи, що ознаменувала введення в обіг національної грошової одиниці з історичною назвою «гривня».

Нацбанк випустив унікальну монету 1 грн (фото) фото 1
фото: bank.gov.ua

Реформа тривала два тижні – з 2 до 16 вересня 1996 року. У цей період купоно-карбованці вільно та без обмежень обмінювалися на нову грошову одиницю – гривню. І вже з 17 вересня 1996 року гривня стала єдиним законним засобом платежу на всій території України. Це стало важливим етапом утвердження економічної незалежності України.

Пам’ятна монета «До 30-річчя грошової реформи в Україні» має номінал 1 грн, виготовлена зі срібла 925 проби, категорія якості карбування – «спеціальний анциркулейтед», маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г. Гурт монети – гладкий із заглибленими написами. Монета оздоблена локальною позолотою. Її тираж – до 5 тис. штук.

На аверсі монети відтворено дизайн обігової монети номіналом 1 грн зразка 2018 року. Угорі зображено малий Державний Герб України; у центрі – в обрамленні давньоруського орнаменту розміщено написи: Україна/1/Гривня, а також логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч); унизу – рік карбування – 2026.

На реверсі монети відтворено дизайн першої обігової монети номіналом 1 грн, що була в обігу до 2018 року (зараз поступово вилучається з обігу). Унизу додано рік проведення грошової реформи в Україні – 1996, у центрі – в обрамленні орнаменту зі стилізованих гілок розміщено написи: 1/Гривня.

Автор ідеї та адаптація дизайну – Андрій Сагач. Художник аверсу – Володимир Дем’яненко. Художник реверсу – Василь Лопата.

Нагадаємо, 2 вересня 1996 року в Україні розпочалася грошова реформа, унаслідок якої гривня стала національною валютою. За три десятиліття змінилися дизайн і номінали українських грошей, а вже 4 вересня 2026 року в обіг має вийти нова банкнота номіналом 2000 грн.

До слова, за 30 років купівельна спроможність 100 грн суттєво змінилася. «Главком» порівняв, скільки базових продуктів можна було придбати на цю суму у 1996 році та скільки – у 2026-му.

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Теги: монета НБУ Нацбанк

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