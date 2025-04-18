Український бізнес назвав свою головну проблему у воєнний час

У березні проблема браку робочої сили стала номером один для бізнесу

Дві третини підприємств оцінюють політику уряду з підтримки бізнесу як нейтральну (65% в березні), а майже чверть (23%) – негативно

Брак робочої сили внаслідок призову чи виїзду співробітників залишається головною перешкодою для ведення бізнесу у воєнний час. У березні на цю проблему зважали 65% підприємств проти 64% в лютому. Про це свідчать результати опитування від ІЕД, інформує «Главком».

«Упродовж останніх місяців і навіть кварталів проблема браку робочої сили – серед лідерів», – сказав старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

Інші найбільші перешкоди для ведення бізнесу чергуються між другим і третім місцем. В березні проблема «небезпечно працювати» стала номером два (53%), а на третє місце опустилась проблема «зростання цін на сировину, матеріали та товари» (48%).

«Актуальність такої перешкоди, як перебої з електропостачанням, яка була постійно серед основних побоювань бізнесу, впродовж останніх декількох місяців зменшилась. І вже за результатами березня ця перешкода опустилась на восьму сходинку, і про перебої з електроенергією повідомили лише 9% опитаних після 18% у лютому», – розповів Євген Ангел.

Дві третини підприємств оцінюють політику уряду з підтримки бізнесу як нейтральну (65% в березні), а майже чверть (23%) – негативно.

До слова, середня зарплата в Україні за рік зросла на 20% (+ 4 тис. грн) та наразі становить 24 тис. грн. Найбільше зростання зарплати за рік зафіксовано по таких посадах: радіотехнік (43 500 грн); праля (зарплата); дерматолог (50 тис. грн); фермер (66 500 грн); спеціаліст з налаштування техніки (зарплата).