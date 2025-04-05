Ексміністр освіти Табачник розширює бізнес в окупації: нові деталі

Дмитро Табачник у березні став співвласником нової компанії з виробництва молочної продукції

У Сімферополі зареєстровано чергову компанію, яка належить колишньому міністру освіти та науки часів Януковича

Наприкінці березня 2025 року в Симферополі було зареєстровано ТОВ «Кримська молочна компанія», частка якого належить ексміністру освіти та науки України, колаборантові Дмитру Табачнику. Про це «Главком» розповідає у тексті «Кримський ковбой Дмитро Табачник. Нова бізнес-імперія та… результати аналізів ексміністра освіти».

Згідно з даними, 75% компанії належить ТОВ «Ліель-ФМ», яку шість років тому заснував теж Табачник. Сам колаборант напряму володіє часткою в 15%, а ще 10% належать Володимиру Казюку, який також є генеральним директором нової компанії.

Табачник та Казюра – власники нової молочної компанії у Сімферополі скріншот: egrul.nalog.ru

Особлива увага привертає постать Володимира Казюка, давнього бізнес-партнера Дмитра Табачника та його брата Михайла. У 2017 році Казюк очолив молочну ферму «Крим-Фармінг», розташовану в Первомайському районі Криму. Це підприємство було створене на базі майнового комплексу державного підприємства «Радгосп-завод ім. 1 Травня». «Крим-Фармінг» є дочірньою компанією ТОВ «Крим-Дейрі». До 2012 року одним із власників «Крим-Дейрі» була компанія «ТІКО Констракшен», що належала Михайлу Табачнику. У 2013 році уряд Миколи Азарова передав цей комплекс в оренду компанії, афільованій із молодшим Табачником.

У 2019 році Казюк представляв «Крим-Фармінг» на виставці генетичних досягнень корів голштинської породи, де отримав подяку від тодішнього «міністра сільського господарства» Криму Андрія Рюмшина. У 2021 році Казюку надали почесне звання «Заслужений працівник агропромислового комплексу Республіки Крим» за «вагомий внесок у розвиток регіону».

Володимир Казюк брав участь у ток-шоу на YouTube, де розповідав про собівартість молока у Криму скриншот: YouTube-канал «На грани - без цензуры о главных проблемах Крыма!»

Зв'язок між Табачником і Казюком підтверджується й даними аналітичної системи YouControl.World.

Володимир Казюк виступає керівником компаній, якими володіє Дмитро Табачник скріншот: YouControl.World

Окрім новоствореної молочної компанії, Казюка та Табачника об’єднують:

ТОВ «Ліель-ФМ». Основний вид діяльності: грошове посередництво. Зареєстрована фірма з уставним капіталом у 10 тис. рублів у Москві у 2019 році;

ТОВ «Агростандарт». Дмитро Табачник володіє 100% фірми зі статутним капіталом у розмірі 25 тис. рублів. Основний вид діяльності компанії – оренда та управління власним або орендованим нерухомим майном; рік заснування – 2023. Юридично «Агростандарт» зареєстрований у Сімферополі;

ТОВ «Спеціалізований забудовник «Таврида-центр», «народжена» у Сімферополі у 2021 році. Уставний капітал – 100 тис. рублів;

ТОВ «Спеціалізований забудовник «Вогні столиці», де Табачник та Казюк – засновники, яким належить 45 і 10% акцій компанії відповідно. Юридично компанію зареєстрували у Сімферополі торік.

Нагадаємо, що в Україні Дмитра Табачника офіційно визнано державним зрадником. Навесні 2024 року Феміда заочно призначила 15 років тюрми ексміністру освіти за статтями Кримінального кодексу «Державна зрада», «Пособництво державі-агресору» і «Порушення законів та звичаїв війни». Апеляційний суд залишив цей вирок чинним.