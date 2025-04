Як навчитися заробляти кошти? Експрезидент «Київстару» пояснив, з чого треба почати

Експерт назвав три поради, які допоможуть змінити ставлення до грошей та почати заробляти більше.

Читання іноземних видань, подорожі, розмови з розумними людьми та вивчення англійської є найважливішими умовами до успіху. Про це зазначив Петро Чернишов, експрезидент «Київстару» та «Carlsberg» в Україні в інтерв’ю Delo.ua, інформує «Главком».

«По-перше, регулярно читайте англомовні профільні видання, такі як Financial Times, The New York Times, The Economist. Це сильно розширює світогляд і розуміння, як влаштований світ. Хоч би одне подібне видання потрібно читати регулярно. Причому слід підписатись на нього за гроші. Так, на сайтах кожного з подібних видань є певна кількість безкоштовних публікацій, але якщо ти не інвестував хоча б 200 доларів на рік на підписку, то це все «ні про що», – заявив експерт.

Також фахівець відмітив, що можна замінити профільні видання, читаючи так звані substack: «Substack – це назва компанії, яка працює із прибутком. На цій платформі багато авторів ведуть свої блоги, і на них можна підписуватись. До речі, у мене також є свій блог».

Він вважає, що наразі це популярна інформаційна платформа, яка служить альтернативою традиційним ЗМІ. Платформа працює за простою системою: експерти у різних галузях бізнесу збираються та ведуть блоги на власні теми: хтось – безкоштовно, а хтось – за гроші.

«Друга порада – треба постійно їздити різними країнами. Треба спробувати потрапити до різних місць – в Азії, Європі, Північній та Латинській Америці, активно спілкуватися з людьми», – заявив Петро Чернишов.

На думку фахівця, одних лише теоретичних даних буде недостатньо, якщо людина буде обмежуватися лише ними, то ніколи не зрозуміє, як влаштований світ. Третьою порадою експрезидент «Київстару» виділив розмови з розумними людьми.

Після чого одразу ж підсумував: «І найголовніша порада, без якої неможливо дотримуватися трьох вищезгаданих порад, – потрібно дуже добре вивчити англійську мову».

