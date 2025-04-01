Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Як навчитися заробляти кошти? Експрезидент «Київстару» пояснив, з чого треба почати

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Як навчитися заробляти кошти? Експрезидент «Київстару» пояснив, з чого треба почати
фото з відкритих джерел

Експерт назвав три поради, які допоможуть змінити ставлення до грошей та почати заробляти більше.

Читання іноземних видань, подорожі, розмови з розумними людьми та вивчення англійської є найважливішими умовами до успіху. Про це зазначив Петро Чернишов, експрезидент «Київстару» та «Carlsberg» в Україні в інтерв’ю Delo.ua, інформує «Главком».

«По-перше, регулярно читайте англомовні профільні видання, такі як Financial Times, The New York Times, The Economist. Це сильно розширює світогляд і розуміння, як влаштований світ. Хоч би одне подібне видання потрібно читати регулярно. Причому слід підписатись на нього за гроші. Так, на сайтах кожного з подібних видань є певна кількість безкоштовних публікацій, але якщо ти не інвестував хоча б 200 доларів на рік на підписку, то це все «ні про що», – заявив експерт.

Також фахівець відмітив, що можна замінити профільні видання, читаючи так звані substack: «Substack – це назва компанії, яка працює із прибутком. На цій платформі багато авторів ведуть свої блоги, і на них можна підписуватись. До речі, у мене також є свій блог».

Він вважає, що наразі це популярна інформаційна платформа, яка служить альтернативою традиційним ЗМІ. Платформа працює за простою системою: експерти у різних галузях бізнесу збираються та ведуть блоги на власні теми: хтось – безкоштовно, а хтось – за гроші.

«Друга порада – треба постійно їздити різними країнами. Треба спробувати потрапити до різних місць – в Азії, Європі, Північній та Латинській Америці, активно спілкуватися з людьми», – заявив Петро Чернишов.

На думку фахівця, одних лише теоретичних даних буде недостатньо, якщо людина буде обмежуватися лише ними, то ніколи не зрозуміє, як влаштований світ. Третьою порадою експрезидент «Київстару» виділив розмови з розумними людьми.

Після чого одразу ж підсумував: «І найголовніша порада, без якої неможливо дотримуватися трьох вищезгаданих порад, – потрібно дуже добре вивчити англійську мову».

Нагадаємо, що експрезидент «Київстару» та «Carlsberg» в Україні Петро Чернишов поділився, з якої інвестиції він заробив найбільше грошей.

Раніше міжнародний консультант у сфері корпоративних фінансів, викладач Единбурзької бізнес-школи Іван Компан розповів про власний досвід успішного інвестування та дав українцям поради щодо вкладення коштів.

Директор з інвестицій, голова офісу R&D інвестиційно-банківської компанії Capital Times Артем Щербина поділився, які інвестиції будуть одними з найперспективніших напрямків для вкладень в Україні після війни.

Читайте також:

Теги: інвестиції гроші бізнес поради

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В чому секрет привабливості Маска?
В чому секрет привабливості Маска?
Вчора, 20:29
Восени 2018 року «Главкому» вдалося зафіксувати на об’єктив колишнього Голову Верховної Ради Володимира Рибака разом із дружиною Альбіною на столичному ринку
Дружина колишнього голови Верховної Ради поновила бізнес в окупованому Донецьку
27 березня, 07:40
Трамп до президентства розвивав численні проєкти, включаючи хмарочоси, готелі та казино. Серед найвідоміших це Trump Tower у Нью-Йорку
Стали відомі деталі бізнес-планів Трампа у Києві
21 березня, 01:51
Один з перших інвесторів Tesla заявив, що Ілон Маск знищив репутацію компанії
Інвестор Tesla вимагає, аби Маск залишив посаду гендиректора
19 березня, 15:51
Проросійські сили, що стали частиною нового болгарського уряду, вимагають зупинити продаж реакторів Україні
Російські реактори для України. Скандальна ядерна угода розколола Болгарію Війна і бізнес
14 березня, 13:25
Прогноз погоди на 6 березня
У Києві невелика хмарність та без опадів: погода на 6 березня
6 березня, 06:00
Володимир Єльченко – постійний представник України при ООН (1997-2001, 2015-2019). Посол України в США (2019-2021)
Як рятувати відносини з Трампом. Експосол України в США дав пораду
3 березня, 21:08
Поліціія Київської області та СБУ повідомили про викриття агента РФ, завербованого для підриву військових та правоохоронців на Київщині
СБУ викрила рецидивіста, який готував підрив військового в Бучі
3 березня, 11:24
Українці дедалі частіше переходять від найманої праці до ведення власного бізнесу
Власний бізнес у Польщі: українські переселенці найактивніші у трьох сферах
1 березня, 06:30

Особисті фінанси

Як навчитися заробляти кошти? Експрезидент «Київстару» пояснив, з чого треба почати
Як навчитися заробляти кошти? Експрезидент «Київстару» пояснив, з чого треба почати
Пенсії в Україні: що зміниться у виплатах з 1 квітня
Пенсії в Україні: що зміниться у виплатах з 1 квітня
«Це дуже круто». Експрезидент «Київстару» розповів, яка інвестиція принесла йому найбільше грошей
«Це дуже круто». Експрезидент «Київстару» розповів, яка інвестиція принесла йому найбільше грошей
Долар дешевшає: курс валют на 31 березня
Долар дешевшає: курс валют на 31 березня
Зеленський та його сім’я за рік заробили 15 млн грн
Зеленський та його сім’я за рік заробили 15 млн грн
Туреччина завалила Україну своїми помідорами: скільки коштують (фото)
Туреччина завалила Україну своїми помідорами: скільки коштують (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
195K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 березня: ситуація на фронті
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 березня 2025
30K
«Туреччина – не Мальдіви». Захист Крупи виправдав поїздку своєї клієнтки за кордон під час війни
26K
«Іво, усіх грошей не заробиш». Автор головних хітів Бобула образився на співака
25K
На Україну суне похолодання: коли очікувати і скільки триватиме
20K
Смерть у прямому ефірі: російський чиновник пішов з життя під час гри у хокей

Новини

1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01
МВФ спрогнозував завершення війни в Україні
29 березня, 13:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua