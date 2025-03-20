У Києві на ВДНГ може зʼявитися музей радянської пропаганди

Ідея створення такого музею виникла ще у 2016 році

Національний комплекс «Експоцентр України» (ВДНГ) оголосив конкурс на дослідження історії та концепції ВДНГ як радянського ідеологічного простору. Ця робота стане основою для створення Музею монументальної пропаганди на території комплексу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт ВДНГ.

Зазначається, що ідея створення такого музею виникла ще у 2016 році. З 2014 року в Україні триває декомунізація, а з 2022-го активно розгортається процес деколонізації. Водночас ще у 2008 році 19 обʼєктів «Експоцентру» внесли до Державного реєстру нерухомих памʼяток як комплексну памʼятку архітектури та містобудування місцевого значення. А у 2021 році Кабмін змінив її статус на національний.

«Дослідження радянської історії ВДНГ та створення Музею монументальної пропаганди допоможе поєднати охоронну спадщину з її переосмисленням. Адже радянська історія комплексу закладена в його архітектурі: павільйони, споруди та символіка вже є частиною майбутньої експозиції», – йдеться в повідомленні.

До того ж ці памʼятки не зазнали змін в радянський період – вони від початку створювалися саме такими. Саме тому ВДНГ є логічним місцем для музею, вважають в «Експоцентрі».

До участі в конкурсі запрошують експертів з досвідом роботи з культурною спадщиною, а також дослідників і кураторів, які вже мають досвід створення візуальних і аналітичних проєктів, присвячених культурі та мистецтву радянської доби.

Нагадаємо, у Києві в колишньому павільйоні протипожежної безпеки на ВДНГ (нині Пожежна Частина 26) знищили унікальну мозаїку.

За словами Пурик, вона розмовляла з начальником пожежної частини №26, який знав про мозаїку і про початок будівельних робіт та з підрядниками, що виконують замовлення, проте як з’ясувалося пізніше – їм на це байдуже.

До слова, на великій частині реакреаційної зони ВДНГ незабаром з’явиться глемпінг «Намети». Взимку 2024 року у лісовій частині розташують сім модулів для відпочинку із додатковим утепленням та зони для релаксу. Про це повідомляє генеральний директор ВДНГ Євген Мушкін. Водночас він не повідомляє, скільки коштуватиме відпочинок та чи матимуть доступ до лісової частини люди, які не оплатили дану розвагу.