Зарплати в Україні: у яких містах і на яких посадах платять найбільше
Найвищу середню зарплату наразі отримують фахівці, які працюють дистанційно
Середня зарплата в Україні за рік зросла на 20% (+ 4 тис. грн) та наразі становить 24 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Work.ua.
Медіана заробітних плат розрахована за даними з 173 879 вакансій, розміщених на платформі за останні три місяці.
Найбільше зростання зарплати за рік зафіксовано по таких посадах:
- Радіотехнік + 93% (зарплата – 43 500 грн);
- Праля +86% (зарплата – 20 500 грн);
- Дерматолог +67% (зарплата – 50 000 грн);
- Фермер +66% (зарплата – 66 500 грн);
- Спеціаліст з налаштування техніки +62%(зарплата – 27 000 грн).
Найбільші зарплати:
- Управляючий нерухомістю – 75 000 грн;
- Фінансовий директор – 70 000 грн;
- Fullstack-розробник – 70 000 грн;
- Директор з маркетингу – 70 000 грн;
- Фермер – 66 500 грн.
Найменші зарплати:
- Бібліотекар – 8 700 грн;
- Керівник гуртка – 9 400 грн;
- Маркувальник – 11 000 грн;
- Науковий співробітник – 11 600 грн;
- Асистент вчителя – 12 000 грн.
Середня зарплата у містах України
Найвищу середню зарплату наразі отримують фахівці, які працюють дистанційно – 30 тис. грн. Серед міст лідирує Київ із показником 27 500 грн, а також Львів (25 000 грн) і Ужгород (24 000 грн):
- Київ – 27 500 грн,
- Львів – 25 000 грн,
- Ужгород – 24 000 грн,
- Дніпро – 23 500 грн,
- Одеса/Чернівці – по 23 000 грн,
- Івано-Франківськ – 22 500 грн,
- Харків, Хмельницький – по 21 500 грн,
- Рівне, Тернопіль – 21 000-21 400 грн,
- Вінниця, Черкаси – по 20 500 грн,
- Запоріжжя, Миколаїв, Полтава, Житомир, Луцьк, Херсон – по 20 000 грн,
- Кропивницький – 19 000 грн,
- Чернігів – 19 000 грн,
- Кривий Ріг – 18 300 грн,
- Суми – 17 500 грн.
Як повідомлялося, підвищення мінімальної заробітної плати в Україні наразі неможливе через зобов’язання перед міжнародними партнерами, зокрема МВФ. Про це повідомив член комітету Ради з питань економічного розвитку Богдан Кицак.
Зокрема, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у 2025 році підвищення мінімальної заробітної плати в Україні не передбачено.
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