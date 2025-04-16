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Зарплати в Україні: у яких містах і на яких посадах платять найбільше

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зарплати в Україні: у яких містах і на яких посадах платять найбільше
колаж: glavcom.ua

Найвищу середню зарплату наразі отримують фахівці, які працюють дистанційно

Середня зарплата в Україні за рік зросла на 20% (+ 4 тис. грн) та наразі становить 24 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Work.ua.

Медіана заробітних плат розрахована за даними з 173 879 вакансій, розміщених на платформі за останні три місяці.

Найбільше зростання зарплати за рік зафіксовано по таких посадах:

  • Радіотехнік + 93% (зарплата – 43 500 грн);
  • Праля +86% (зарплата – 20 500 грн);
  • Дерматолог +67% (зарплата – 50 000 грн);
  • Фермер +66% (зарплата – 66 500 грн);
  • Спеціаліст з налаштування техніки +62%(зарплата – 27 000 грн).
Зарплати в Україні: у яких містах і на яких посадах платять найбільше фото 1
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Найбільші зарплати:

  • Управляючий нерухомістю – 75 000 грн;
  • Фінансовий директор – 70 000 грн;
  • Fullstack-розробник – 70 000 грн;
  • Директор з маркетингу – 70 000 грн;
  • Фермер – 66 500 грн.

Найменші зарплати:

  • Бібліотекар – 8 700 грн;
  • Керівник гуртка – 9 400 грн;
  • Маркувальник – 11 000 грн;
  • Науковий співробітник – 11 600 грн;
  • Асистент вчителя – 12 000 грн.

Середня зарплата у містах України

Зарплати в Україні: у яких містах і на яких посадах платять найбільше фото 2
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Найвищу середню зарплату наразі отримують фахівці, які працюють дистанційно – 30 тис. грн. Серед міст лідирує Київ із показником 27 500 грн, а також Львів (25 000 грн) і Ужгород (24 000 грн):

  • Київ – 27 500 грн,
  • Львів – 25 000 грн,
  • Ужгород – 24 000 грн,
  • Дніпро – 23 500 грн,
  • Одеса/Чернівці – по 23 000 грн,
  • Івано-Франківськ – 22 500 грн,
  • Харків, Хмельницький – по 21 500 грн,
  • Рівне, Тернопіль – 21 000-21 400 грн,
  • Вінниця, Черкаси – по 20 500 грн,
  • Запоріжжя, Миколаїв, Полтава, Житомир, Луцьк, Херсон – по 20 000 грн,
  • Кропивницький – 19 000 грн,
  • Чернігів – 19 000 грн,
  • Кривий Ріг – 18 300 грн,
  • Суми – 17 500 грн.

Як повідомлялося, підвищення мінімальної заробітної плати в Україні наразі неможливе через зобов’язання перед міжнародними партнерами, зокрема МВФ. Про це повідомив член комітету Ради з питань економічного розвитку Богдан Кицак.

Зокрема, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у 2025 році підвищення мінімальної заробітної плати в Україні не передбачено.

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Теги: зарплата зарплатня

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