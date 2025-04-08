Співзасновник мережі напівфабрикатів «Галя Балувана» розкрив деталі про зміну бренду

Володимир Матвійчук: 13 магазинів «Галя Балувана» зараз проходять ребрендинг

13 магазинів «Галя Балувана», які перебувають у власності співзасновника мережі Володимира Матвійчука, зараз проходять ребрендинг і невдовзі працюватимуть під новою назвою – MultiCook. Про це Матвійчук розповів в інтерв'ю Delo.ua, інформує «Главком».

Матвійчук розповів про причини зміни мережі й розрив партнерства з родиною Теліг. За його словами, конфлікт між співзасновниками почався ще наприкінці 2021 року, коли партнери без узгодження відкрили подібний заклад у Польщі, використовуючи спільні технології.

«Тоді обійшлося лише поділом спільних магазинів у Луцьку: ми провели інвентаризацію, і у мене залишилися – 10 торгових точок, в управління Теліг відійшло – чотири», – зазначив Матвійчук.

За словами співзасновника бренду, ситуація загострилася через судову суперечку за права на вивіску бренду, а остаточним кроком до розриву стало пряме конкурентне протистояння на польському ринку. У лютому 2025 року Матвійчук ухвалив рішення повністю вийти з проєкту «Галя Балувана» і зосередитися на розвитку власного бренду MultiCook.

«У 2022 році я зайшов зі своєю франшизою MultiCook на польський ринок і фактично склав конкуренцію Телігам. Було дуже некомфортно працювати впродовж цих трьох років, коли всередині мережі ми ще партнери, а за кордоном – конкуренти. Тож ми дійшли висновку: бренд «Галя Балувана» потрібно або продати, або викупити один у одного. І в лютому 2025 року я вирішив остаточно вийти з ТМ «Галя Балувана»», – розповів бізнесмен.

Володимир Матвійчук зізнався, що давно мріяв про розвиток бренду MultiCook на українському ринку: «Коли я розвивав попередній бренд, часто ловив себе на думці, що він не зовсім мій. Цей бренд придумав Ігор Сухомлин, він походить від ресторану «Балувана Галя». І хоч я працював над ним, відчував, що це не моя ідея, не моє творіння».

«MultiCook – це вже зовсім інша історія. Я сам його намалював, сам створив промисловий зразок і придумав назву, щоб була читабельною в усьому світі. Що ж стосується тих 13 магазинів «Галя Балувана», що залишилися у моїй власності, зараз вони проходять ребрендинг на MultiCook, а разом із ним стартує продаж франшизи цього бренду в Україні. Зараз у пріоритеті масштабувати власні магазини у Львові. І ми вже активно працюємо над цим», – зазначив Матвійчук.

Володимир Матвійчук пояснив, що філософія попереднього бренду полягала в ідеї «готуємо як жінка вдома». Натомість він зазначив, що MultiCook буде більш універсальним брендом, який поєднуватиме страви домашнього приготування, ресторанного формату та продукти для сегмента HoReCa (готелі, ресторани, кафе).

«Один із нових напрямків – Multibar, який поєднуватиме магазин і заклад швидкого харчування, де можна і перекусити, і взяти їжу з собою», – додав бізнесмен.

Нагадаємо, що у січні 2024 року відома українська мережа «Галя Балувана» вийшла на ринок США. Щоправда, там вони працюють під брендом Multi cook.