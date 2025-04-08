Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Співзасновник мережі напівфабрикатів «Галя Балувана» розкрив деталі про зміну бренду

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Співзасновник мережі напівфабрикатів «Галя Балувана» розкрив деталі про зміну бренду
Бренд «Галя Балувана» Матвійчук розвивав спільно з родиною Теліг
фото: buchanews.com

Володимир Матвійчук: 13 магазинів «Галя Балувана» зараз проходять ребрендинг

13 магазинів «Галя Балувана», які перебувають у власності співзасновника мережі Володимира Матвійчука, зараз проходять ребрендинг і невдовзі працюватимуть під новою назвою – MultiCook. Про це Матвійчук розповів в інтерв'ю Delo.ua, інформує «Главком».

Матвійчук розповів про причини зміни мережі й розрив партнерства з родиною Теліг. За його словами, конфлікт між співзасновниками почався ще наприкінці 2021 року, коли партнери без узгодження відкрили подібний заклад у Польщі, використовуючи спільні технології.

«Тоді обійшлося лише поділом спільних магазинів у Луцьку: ми провели інвентаризацію, і у мене залишилися – 10 торгових точок, в управління Теліг відійшло – чотири», – зазначив Матвійчук.

За словами співзасновника бренду, ситуація загострилася через судову суперечку за права на вивіску бренду, а остаточним кроком до розриву стало пряме конкурентне протистояння на польському ринку. У лютому 2025 року Матвійчук ухвалив рішення повністю вийти з проєкту «Галя Балувана» і зосередитися на розвитку власного бренду MultiCook.

«У 2022 році я зайшов зі своєю франшизою MultiCook на польський ринок і фактично склав конкуренцію Телігам. Було дуже некомфортно працювати впродовж цих трьох років, коли всередині мережі ми ще партнери, а за кордоном – конкуренти. Тож ми дійшли висновку: бренд «Галя Балувана» потрібно або продати, або викупити один у одного. І в лютому 2025 року я вирішив остаточно вийти з ТМ «Галя Балувана»», – розповів бізнесмен.

Володимир Матвійчук зізнався, що давно мріяв про розвиток бренду MultiCook на українському ринку: «Коли я розвивав попередній бренд, часто ловив себе на думці, що він не зовсім мій. Цей бренд придумав Ігор Сухомлин, він походить від ресторану «Балувана Галя». І хоч я працював над ним, відчував, що це не моя ідея, не моє творіння».

«MultiCook – це вже зовсім інша історія. Я сам його намалював, сам створив промисловий зразок і придумав назву, щоб була читабельною в усьому світі. Що ж стосується тих 13 магазинів «Галя Балувана», що залишилися у моїй власності, зараз вони проходять ребрендинг на MultiCook, а разом із ним стартує продаж франшизи цього бренду в Україні. Зараз у пріоритеті масштабувати власні магазини у Львові. І ми вже активно працюємо над цим», – зазначив Матвійчук.

Володимир Матвійчук пояснив, що філософія попереднього бренду полягала в ідеї «готуємо як жінка вдома». Натомість він зазначив, що MultiCook буде більш універсальним брендом, який поєднуватиме страви домашнього приготування, ресторанного формату та продукти для сегмента HoReCa (готелі, ресторани, кафе).

«Один із нових напрямків – Multibar, який поєднуватиме магазин і заклад швидкого харчування, де можна і перекусити, і взяти їжу з собою», – додав бізнесмен.

Нагадаємо, що у січні 2024 року відома українська мережа «Галя Балувана» вийшла на ринок США. Щоправда, там вони працюють під брендом Multi cook.

Читайте також:

Теги: бізнес бізнесмен Володимир Матвійчук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

13 лютого були запроваджені санкції проти низки олігархів та політиків, у тому числі і Петро Порошенко
Порошенко засвітив рекордні доходи у декларації за 2024 рік
2 квiтня, 13:00
Аграрії ставлять ультиматум «Укрзалізниці», яка підвищує тарифи
Аграрії ставлять ультиматум «Укрзалізниці», яка підвищує тарифи
31 березня, 12:54
Мілтон планує випустити документальний фільм, де розповість свою версію подій
Політично-корупційний скандал в США. Трамп помилував бізнесмена, засудженого за шахрайство
30 березня, 07:01
Sukiya – популярна мережа ресторанів у Японії, складається з близько 2 тис. філій
Дохлий щур, знайдений у супі, обвалив акції японської ресторанної мережі
25 березня, 10:48
«Укрзалізниця» ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37%
«Укрзалізниця» має оптимізувати витрати на пасажирські перевезення, а не покривати збитки за рахунок бізнесу – гендиректор Федерації роботодавців транспорту
21 березня, 13:11
Рішення «Укрзалізниці» щодо тарифної політики безпосередньо впливають на економіку нашої країни
Голова галузевої ради Федерації металургів звинуватила «Укрзалізницю» у зупинці підприємств
18 березня, 15:57
Виробник добрив «Рівнеазот» знову запрацював
«Рівнеазот» відновив виробництво міндобрив
13 березня, 16:25
Центр професійної освіти може переплатити за ваги та піч для піци понад 700 тис. грн
Освітній центр на Черкащині переплатив за кухонне обладнання понад пів мільйона
11 березня, 10:30
До потенційних геополітичних потрясінь додаються розмови про інфляцію, економічне зростання, а тепер і потенційну рецесію в США
Слова Трампа про рецесію стали катастрофою для IT-секторa США
11 березня, 08:22

Бізнес

Співзасновник мережі напівфабрикатів «Галя Балувана» розкрив деталі про зміну бренду
Співзасновник мережі напівфабрикатів «Галя Балувана» розкрив деталі про зміну бренду
Юристка проєо справу «Роттердам+»: приховування експертиз та обмеження доступу захисту до матеріалів
Юристка проєо справу «Роттердам+»: приховування експертиз та обмеження доступу захисту до матеріалів
В Україні знову зріс рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами: дослідження
В Україні знову зріс рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами: дослідження
Як змінився прибуток найкращих IT-компаній в Україні за рік: статистика
Як змінився прибуток найкращих IT-компаній в Україні за рік: статистика
Уряд взявся розвивати приватний бізнес у прифронтових регіонах
Уряд взявся розвивати приватний бізнес у прифронтових регіонах
Верховний суд поставив крапку у справі Суркіса проти Приватбанку
Верховний суд поставив крапку у справі Суркіса проти Приватбанку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 квітня: ситуація на фронті
99K
Банкноти номіналом 20 та 50 євро вилучатимуться з обігу: що буде натомість
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 квітня 2025
65K
Речник Кремля пояснив, за яких умов Путін підтримає припинення вогню
31K
Скандал у Львові: водій маршрутки образив колишню військову і пригрозив звернутись до СБУ
21K
Театр Франка віддав сцену колишній акторці «Кварталу 95»

Новини

Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
Вчора, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
Вчора, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
6 квiтня, 14:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6 квiтня, 07:07
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 квiтня, 00:05

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua