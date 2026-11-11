Ексрегіонал Єфімов змінює закарпатське місто: що саме збурило соцмережі

Суттєве зростання населення громади створює значне навантаження на інфраструктуру, а збільшення кількості мешканців до 90 тис. може призвести до колапсу

Закарпаття стало майданчиком для розвитку підприємств, які релокуються з прифронтових регіонів України. Зокрема, у Перечинській громаді розгортають діяльність бізнеси з Краматорська, пов'язані з бізнесменом та колишнім народним депутатом Максимом Єфімовим. Детальніше про релокацію підприємств із Краматорська та демографічні перспективи Закарпаття розповідає «Главком».

Перечинська громада може зрости до 90 тис. жителів

Як повідомляє місцевий ресурс «Голос Карпат», міський голова Перечина Іван Погоріляк прогнозує суттєве зростання населення громади. За його оцінкою, до 2032 року кількість жителів може збільшитися з нинішніх приблизно 15 тис. до 90 тис. осіб.

Після початку повномасштабної війни до Перечина переїхали машинобудівні підприємства з Краматорська. Тут розвивають виробництво вітротурбін, створюють нові робочі місця та розбудовують індустріальний парк. Водночас для майбутніх мешканців готують житлові комплекси, а громада планує розширювати освітню та соціальну інфраструктуру. Уже зараз у громаді будують житлові комплекси, розраховані загалом приблизно на 10 тис. мешканців. Завершити їх планують у 2027-2028 роках.

Розвиток промисловості

Промислова трансформація Перечина розпочалася ще у 2022 році, коли через повномасштабне вторгнення Росії підприємства з Краматорська почали переносити виробництва на Закарпаття. Серед них – Краматорський завод важкого верстатобудування та «Фурлендер Віндтехнолоджі».

Одним із ключових напрямів стало виробництво обладнання для вітроенергетики. Компанія «Френдлі Вінд Технолоджі», історія якої розпочалася у Краматорську, після релокації продовжила роботу в Перечині. На її базі розвивається однойменний індустріальний парк, орієнтований на енергетичне машинобудування.

Роль у цьому процесі відіграє бізнесмен і колишній народний депутат Максим Єфімов. Він долучився до релокації машинобудівних підприємств із Донеччини, а також є співвласником «Френдлі Вінд Технолоджі». З 2024 року Єфімов входить до наглядової ради Краматорського заводу важкого верстатобудування.

Максим Єфімов – народний депутат восьмого та дев'ятого скликань. Двічі депутат Краматорської міськради, до 2014 року був членом «Партії Регіонів». Один з найбагатших людей України (51-й у списку Forbes за 2021 рік). За даними руху «Чесно», фігурант антикорупційних розслідувань.

Після переїзду підприємства не лише відновили роботу, а й поступово нарощують виробничі потужності. У травні 2025 року повідомлялося, що завод у Перечині здатний виробляти до 30 вітротурбін на рік. У вересні Максим Єфімов заявив про локалізацію 80% виробництва, а в січні 2026 року компанія повідомила про виготовлення першої в Україні лопаті для вітротурбіни.

Розвивається й сам індустріальний парк: у липні 2026 року його учасником стала «Українська верстатобудівна компанія».

Реакція мережі

Публікація про перспективи збільшення населення Перечинської громади до 90 тис. осіб викликала дискусію в мережі. Частина коментаторів скептично поставилася до такого прогнозу, вважаючи його надто оптимістичним.

Зокрема, один із користувачів зауважив, що навіть нинішнє населення громади створює значне навантаження на інфраструктуру, а збільшення кількості мешканців до 90 тис. може призвести до колапсу. Він також поставив під сумнів можливості територіального розширення Перечина, порівнявши його з Мукачевом.

Окрему дискусію викликало питання збереження місцевої ідентичності, мови та культурних особливостей Закарпаття. Зокрема, автор допису Павло Федака іронічно запропонував створити резервації для корінного населення регіону за американським прикладом. Водночас він наголосив, що область не може обмежувати переїзд людей зі сходу України під час війни, але повинна мати чітке бачення демографічного, економічного та інфраструктурного розвитку.

Нагадаємо, минулого року 12 197 компаній змінили юридичну адресу, здійснивши загалом 12 920 переїздів. Кількість таких міграцій зросла на 11% порівняно з попереднім роком, однак усе ще не досягла показників, що були до початку повномасштабного вторгнення.