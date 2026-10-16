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Мережа крамниць «Сирне королівство» зупиняє роботу в Україні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Мережа крамниць «Сирне королівство» зупиняє роботу в Україні
Співвласниця «Сирного королівства» Любов Ніколаєва сподівається, що бренд не іде назавжди
фото: Сирне королівство/Facebook

Через обстріли закривалися магазини у прифронтових містах, торік дрон знищив головний офіс у Києві

Мережа магазинів «Сирне королівство» оголосила на своєму сайті про зупинку роботи в Україні. Водночас, кілька торгових точок, що належать партнерам-франчайзі, – магазини у Вінниці, Хмельницькому, Кам’янці-Подільському, Львові та Ужгороді, – продовжать роботу. Про це розповіла співвласниця компанії Любов Ніколаєва в коментарі Liga.net, інформує «Главком».

«Сирне королівство» протягом 15 років було найбільшою в Україні спеціалізованою сирною мережею й налічувало 84 магазини. Продавали понад сто видів сирів, імпортованих із Нідерландів, Франції, Італії, Швейцарії тощо. До повномасштабного вторгнення близько 40% торгових точок працювали за франшизою.

На бізнес вплинули російські обстріли, мережа втратила магазини у прифронтових містах, зокрема Миколаєві, Херсоні та Кривому Розі.

Влітку 2025 року дрон знищив головний офіс компанії в Києві, завдавши збитків на 4 млн грн. Співробітники не постраждали, проте підприємство втратило приміщення, техніку та запаси товару. Крім того, компанія втратила операційну систему управління мережею, яку розробляла протягом десяти років. 

Знищений офіс, червень 2025 року
Знищений офіс, червень 2025 року
фото: facebook.com/Cheesekingdom

«Майже щомісяця магазини мережі зазнавали влучань зі збитками різного ступеню. Деякі змушені були зупинятися», – розповідає Ніколаєва.

Зараз кількість магазинів скоротилася до 32, «Сирне королівство» вже працювало без прибутку. Торік чистий збиток компанії становив 8,2 млн грн проти 860 тисяч у 2024-му.

Водночас експерти вказують на ще один чинник. Європейські сири стали доступнішими у звичайних супермаркетах, конкуренція з українськими виробниками посилилася, витрати на утримання спеціалізованих магазинів зросли, вважає співзасновниця MOST Franchising Катерина Бенівська.

Співвласниця «Сирного королівства» Любов Ніколаєва все ж сподівається, що бренд не іде назавжди, а тимчасово призупиняє діяльність.

Нагадаємо, надійність електропостачання залишається найбільшим ризиком для безперервної роботи бізнесу в Україні цієї зими. 62% компаній називають відключення світла основним фактором ризику. 

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Теги: бізнес Україна війна

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