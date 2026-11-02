Українці дедалі частіше повторно відкривають ФОП: статистика

Українці дедалі частіше повертаються до підприємницької діяльності після закриття ФОП

За дев'ять місяців 2026 року українці понад 30 тис. разів повторно реєстрували підприємницьку діяльність

За дев'ять місяців 2026 року в Україні зафіксували 30 033 повторні реєстрації фізичних осіб-підприємців (ФОП). Це вже більше, ніж за весь 2025 рік, коли таких випадків було 29 544. Частка повторних відкриттів сягнула 14% від усіх реєстрацій, тобто приблизно кожен сьомий новий ФОП раніше вже мав підприємницький досвід. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані Опендатаботу.

За інформацією аналітиків, протягом січня–вересня до підприємницької діяльності повернулися 29 382 українці. Різниця між кількістю людей і реєстрацій пояснюється тим, що окремі підприємці відкривали ФОП повторно кілька разів.

Найбільше повторних реєстрацій ФОП зафіксували у столиці, на Дніпропетровщині та Одещині фото: Опендатабот

Частка таких випадків зростає третій рік поспіль. Якщо у 2023 році повторні відкриття становили близько 5% усіх реєстрацій, то у 2024-му – 7%, у 2025-му – 10%, а за дев'ять місяців 2026 року показник досяг 14%.

Найбільше повторних реєстрацій зафіксували в Києві – 3862, що становить майже 13% загальної кількості. На другому місці Дніпропетровська область із 2861 випадком, на третьому – Одеська з 2226. До п'ятірки також увійшли Львівська (2115) та Київська (2032) області.

Водночас найменше повторних відкриттів ФОП зареєстрували на Луганщині – 21, Херсонщині – 182 та Донеччині – 330.

Окремі українці закривали й відкривали підприємницьку діяльність по кілька разів. Рекорд належить 25-річному підприємцю з Дніпропетровщини, який має вісім повторних реєстрацій у 2021, 2022 та 2024 роках. Його діяльність пов'язана з нерухомістю та рекламою.

Частка повторних відкриттів ФОП зросла з 5% у 2023 році до 14% за дев'ять місяців 2026-го фото: Опендатабот

Ще четверо підприємців із Харківської, Волинської, Рівненської та Хмельницької областей мають по сім повторних реєстрацій. Вони працюють у різних сферах, зокрема торгівлі, програмуванні, дизайні, ремонті комп'ютерів та охороні здоров'я.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснює зростання повторних реєстрацій кількома чинниками. Серед них – спрощення процедури закриття та відкриття ФОП через «Дію», фінансове навантаження на підприємців без доходів, а також можливість оптимізувати оподаткування після зміни місця реєстрації.

Зокрема, з 2025 року утримання ФОП без доходу може коштувати понад 30 тис. грн на рік через сплату єдиного соціального внеску та військового збору. Через це частина підприємців припиняє діяльність на період простою, а згодом реєструється знову.

Водночас Гетманцев не вважає сам факт повторного відкриття ФОП ознакою зловживань.

«Не бачу потенційних „схем“ у цій ситуації з припиненням, а потім новою реєстрацією – адже ті, хто ухиляється, точно не мають бажання проходити документальну перевірку при припиненні», – зазначив він.

Раніше «Главком» повідомляв, що за перше півріччя 2026 року в Україні відкрили на 39,2 тис. більше ФОПів, ніж закрили. Тоді підприємницьку діяльність розпочали 141 472 особи, а припинили 102 258. Найбільший приріст зафіксували в Києві, Дніпропетровській та Львівській областях.

Також «Главком» писав, що майже третина українських ФОПів працює у сфері роздрібної торгівлі. Станом на початок вересня в цій галузі налічувалося понад 659 тис. підприємців.