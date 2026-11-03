Маск, Сорос і Блумберг: хто ще пожертвував мільйони на вибори у США

Найбагатші американці спрямували мільярди доларів на підтримку політичних сил

Проміжні вибори до Конгресу США, заплановані на 3 листопада, можуть стати найдорожчими в історії країни. П'ятдесят найбільших донорів та організацій уже спрямували на політичні кампанії $2,77 млрд. Найбільшим індивідуальним спонсором став власник Tesla і SpaceX Ілон Маск, який пожертвував $446 млн на підтримку республіканців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Al Jazeera та дані Федеральної виборчої комісії США.

За прогнозом аналітичної компанії AdImpact, витрати на політичну рекламу протягом виборчого циклу 2025–2026 років можуть сягнути $11,6 млрд. Це перевищить попередні показники, зокрема витрати на рекламу під час президентських виборів 2024 року, коли було спрямовано $11,2 млрд. Йдеться саме про рекламні витрати, а не про загальну вартість усіх виборчих кампаній.

Хто фінансує республіканців і демократів

За аналізом Федеральної виборчої комісії США, загальна сума внесків 50 найбільших донорів та організацій становить $2,77 млрд. Близько 60% цих коштів отримали структури, пов'язані з Республіканською партією, – $1,67 млрд.

На підтримку демократів спрямували $832 млн, або приблизно 30% загальної суми. Ще $264 млн надійшли від двопартійних донорів та організацій, які представляють окремі галузеві інтереси. Серед них – криптовалютний бізнес та індустрія спортивних ставок.

Хто з мільярдерів пожертвував найбільше

Найбільшим індивідуальним донором виборчого циклу став Ілон Маск. За даними Федеральної виборчої комісії, бізнесмен спрямував $446 млн організаціям, які підтримують республіканців.

На другому місці – подружжя Елізабет і Річард Уйлайн, засновники компанії Uline, що спеціалізується на постачанні пакувальних матеріалів. Їхній внесок становить $150 млн. Третю позицію посіли фінансист Джефф Ясс та його дружина Джанін, які пожертвували $110 млн. Джефф Ясс є співзасновником інвестиційної компанії Susquehanna International Group.

Найбільші індивідуальні донори Республіканської партії:

Ілон Маск – $446 млн;

Елізабет і Річард Уйлайн – $150 млн;

Джефф і Джанін Ясс – $110 млн.

Серед найбільших спонсорів демократів – мільярдер і засновник Фондів відкритого суспільства Джордж Сорос, який пожертвував $102 млн. Колишній мер Нью-Йорка та засновник фінансової компанії Bloomberg Майкл Блумберг спрямував на підтримку демократичних організацій $84 млн.

Ще $41 млн надали співзасновник LinkedIn Рід Гоффман та його дружина Мішель Ї.

Серед найбільших індивідуальних донорів Демократичної партії:

Джордж Сорос – $102 млн;

Майкл Блумберг – $84 млн;

Рід Гоффман і Мішель Ї – $41 млн.

Які організації отримали найбільші внески

Великі суми на виборчі кампанії надходять не лише від окремих мільярдерів. Значну частину фінансування забезпечують політичні некомерційні організації, які підтримують кандидатів та партійні структури.

Серед найбільших організацій, пов'язаних із республіканцями:

One Nation – $133 млн;

American Action Network – $64,3 млн;

American Prosperity Alliance – $50,7 млн.

Серед структур, які підтримують демократів, найбільші внески отримали:

Majority Forward – $102 млн;

House Majority Forward – $93,7 млн;

Economic Opportunity Fund – $41,5 млн.

Окреме місце у фінансуванні виборів посідають криптовалютні компанії. Зокрема, Coinbase пожертвувала $57,8 млн, блокчейн-компанія Ripple – $49,6 млн, а Foris DAX, яка стоїть за платформою Crypto.com, – $39 млн.

Серед інших великих корпоративних донорів – промислова група Koch із внеском $46,8 млн та компанія DraftKings, що працює у сфері спортивних ставок, яка спрямувала $40,4 млн.

Як мільярдери можуть переказувати необмежені суми

Американське законодавство встановлює обмеження на прямі пожертви кандидатам у президенти та Конгрес. Протягом виборчого циклу 2025–2026 років фізична особа може перерахувати безпосередньо на кампанію федерального кандидата не більше $3500 на одні вибори.

Водночас існує інший механізм фінансування – спеціальні комітети політичної дії, відомі як Super PAC. Вони можуть збирати та витрачати необмежені суми грошей від окремих осіб, компаній та організацій.

Такі структури фінансують політичну рекламу, підтримують кандидатів або виступають проти їхніх опонентів. Головна законодавча умова – вони не мають права безпосередньо координувати свої витрати з виборчими штабами кандидатів.

Саме через цей механізм Ілон Маск та інші заможні американці можуть спрямовувати сотні мільйонів доларів на підтримку політичних сил, не порушуючи встановлених обмежень на прямі пожертви.

Водночас частина фінансування проходить через некомерційні організації, які не зобов'язані публічно розкривати імена всіх своїх спонсорів. Через багаторівневу систему переказів іноді складно встановити першоджерело коштів, витрачених на політичну рекламу.

Професор Гарвардської школи права Лоуренс Лессіг звертає увагу на концентрацію фінансового впливу в руках невеликої кількості надзвичайно заможних людей. На його думку, проблема полягає не стільки в загальному обсязі витрат, скільки в тому, що окремі донори отримують непропорційно великий вплив на політичний процес.

«Проблема не у витратах. Проблема – у концентрації донорів», – наголосив Лессіг. Він також зауважив, що людина, яка не має $100 млн для політичних внесків, не може розраховувати на такий самий рівень впливу, як найбагатші спонсори.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Ілон Маск спрямував щонайменше $366 млн на підтримку республіканців у межах проміжних виборів до Конгресу США. Нові дані Федеральної виборчої комісії свідчать, що загальна сума його внесків у межах цього виборчого циклу зросла до $446 млн.

Також напередодні голосування понад 50 млн американців достроково проголосували на проміжних виборах. За даними Лабораторії виборчих досліджень Університету Флориди, показник перевищив попередній рекорд, зафіксований під час проміжних виборів 2022 року.