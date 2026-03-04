Релокація компаній за рік зросла на 11%: куди переїжджає український бізнес

Київ є найпривабливішим напрямком для бізнесу

Минулого року 12 197 компаній змінили юридичну адресу, здійснивши загалом 12 920 переїздів. Кількість таких міграцій зросла на 11% порівняно з попереднім роком, однак усе ще не досягла показників, що були до початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє«Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

Найбільш мобільними виявилися підприємства оптової торгівлі – вони становлять майже третину всіх релокованих компаній (3 798 бізнесів). Далі за активністю – компанії, що працюють у сфері будівництва будівель (732 або 6%), операцій з нерухомістю (645 або 5%), сільського господарства (639 або 5%) та роздрібної торгівлі (526 або 4%).

Найінтенсивніший напрям переміщення – з Києва до Київської області (779 компаній). У протилежному напрямку – з області до столиці – переїхали 663 компанії. Серед інших популярних маршрутів: Київ – Дніпропетровська область (565), Київ – Харківська область (521) та Дніпропетровщина – Київ (501).

Загалом найбільше компаній виїхали з Києва – 12 558, що становить 30% усіх переміщень. Далі за кількістю релокацій ідуть Дніпропетровщина (4 200 або 10%), Одеська область (2 884 або 7%), Київщина (2 755 або 7%) та Харківщина (2 336 або 6%).

Водночас Київ є і найпривабливішим напрямком для бізнесу: сюди переїхали 11 765 компаній, або 28,3% від загальної кількості. До Дніпропетровщини релокувалися 4 048 підприємств (10%), до Харківщини – 2 889 (7%), до Одещини – 2 880 (6,9%), а до Київщини – 2 729 (6,6%).

Попри значну кількість релокації, компаній побільшало лише у восьми регіонах. Так, найбільше бізнесів додалось на прифронтових Харківській (+553) та Запорізькій областях (+419 бізнесів). Також приріст зафіксовано на Львівщині: +213, Сумщині (+177), Закарпатті (+105), Херсонщині (+95), Житомирщині (+53) та Івано-Франківщині (+48).

Водночас у 19 регіонах компаній поменшало. Найбільший відтік зафіксовано у Києві: −793 компанії. Також втратили Донецька область (-155), Дніпропетровська (-152), Волинська (-101) та Луганська (-85).

Нагадаємо, що після обвалу на початку повномасштабної війни український бізнес і ринок праці пройшли через різке падіння, бум відновлення та поступовий вихід на плато. «Опендатабот» проаналізував як війна переформатувала українську економіку.