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Підсанкційний олігарх Новинський захоплює контроль в «Харківобленерго». Заява компанії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Підсанкційний олігарх Новинський захоплює контроль в «Харківобленерго». Заява компанії
Вадим Новинський залишається акціонером АТ «Харківобленерго» через підконтрольну компанію «Смарт Холдинг»
фото з відкритих джерел

Повноваження Новинського в «Харківобленерго» не змінили ані рішення суду, ані персональні санкції, накладені на олігарха

Підсанкційний олігарх та екснардеп Вадим Новинський попри персональні санкції вплинув на обрання нового складу Наглядової ради «Харківобленерго» під час нещодавніх загальних зборів. Про це повідомляє «Харківобленерго».

Як заявили в компанії, Вадим Новинський залишається акціонером АТ «Харківобленерго» через підконтрольну компанію «Смарт Холдинг», зокрема йому належить майже 25% акцій харківського енергетичного підприємства.

Група компанія «Смарт-Холдинг» – належить колишньому громадянину Росії, а з 2012 року громадянину України, політику та бізнесмену Вадиму Новинському. В Україні його вважають смотрящим за Московською церквою. Новинський був одним із ключових лобістів інтересів РПЦ у владі і на міжнародному рівні. Інтереси «Смарт-Холдинга» зосереджені у сфері гірничо-металургійного та нафтогазового комплексів, банківського сектора, сільського господарства, ритейлу, суднобудування та нерухомості.

Пресслужба зазначила, повноваження Новинського в «Харківобленерго» не змінили ані рішення суду про визнання недійсним договору купівлі-продажу акцій Новинським, ані персональні санкції, накладені на олігарха президентом України.

«Зважаючи на персональні санкції, накладені на Новинського ще у грудні 2022 року, він не мав права голосувати на загальних зборах АТ «Харківобленерго» через свою компанію. Вказане обмеження встановлюється законом і технічно забезпечується депозитарною установою, на рахунках якої перебувають акції Новинського, в такому випадку ТОВ «Стандарт». Тобто держава, реалізуючи санкційну політику щодо таких осіб, чітко вказала: активи ми у вас заберемо пізніше, після запровадження дієвого механізму їх вилучення, але зараз ви як ворожі агенти не повинні впливати на управління цими активами. Цілком справедливе, логічне рішення, забезпечене законом», – повідомляє «Харківобленерго».

За словами пресслужби, напередодні загальних зборів «Харківобленерго», які відбулися 27 грудня, розглядалося питання обрання нового складу Наглядової ради – органу, який призначає і звільняє керівництво товариства та вирішує інші важливі питання діяльності підприємства. Однак «незрозумілим чином акції Новинського знову стали голосуючими».

«Вадимом Новинським та фактично підконтрольною йому депозитарною установою ТОВ «Стандарт» було повністю проігноровано вимоги закону та указу Президента України з метою захопити владу в АТ «Харківобленерго». Вказане стало можливим за сприяння підконтрольної «Смарт Холдингу» депозитарної установи, яка при заміні програмного забезпечення подала до ПАТ НДУ недостовірні дані без урахування санкцій, застосованих РНБО та затверджених указом президента України», – йдеться в повідомленні.

Раніше СЕО «Смарт-Холдингу» Юлія Кір’янова заявила, що велика війна разом із «несформованою санкційною політикою» держави підштовхують до складних рішень і ставлять під питання існування «Смарт-Холдингу».

Нагадаємо, 4 травня СБУ повідомила, що в Україні арештовано активи колишнього народного депутата Вадима Новинського загальною вартістю понад 10,5 млрд грн. Серед арештованого майна – елітний готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт Очаків, приміщення агрохолдингу і торговельні центри в різних регіонах України.

Як відомо, у січні 2023 року президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти низки представників РПЦ, митрополита УПЦ МП Павла, а також Вадима Новинського. А у липні минулого року Верховна Рада припинила повноваження нардепа Новинського.

До слова, Новинський звинуватив СБУ в рейдерстві та перерозподілу бізнесів в Україні.

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Теги: Вадим Новинський олігархи електроенергія санкції Харків

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