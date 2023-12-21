НСЖУ відкрила новий Центр журналістської солідарності в Харкові

Центр надаватиме ефективну підтримку журналістам, фрілансерам, блогерам та асоційованому персоналу ЗМІ, які працюють у складних умовах під час війни

Відкриття харківського Центру є частиною стратегічної трансформації мережі Центрів журналістської солідарності, яка працює з квітня 2022 року

У Харкові відкрився Центр журналістської солідарності (ЦЖС). Про це повідомляє Національна спілка журналістів України.

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Створена Національною спілкою журналістів України за підтримки Міжнародної та Європейської федерацій журналістів та ЮНЕСКО мережа ЦЖС має першочергову мету – надавати ефективну підтримку журналістам, фрілансерам, блогерам та асоційованому персоналу ЗМІ, які працюють у складних умовах під час війни.

Харківський центр – це третій прифронтовий ЦЖС фото: НСЖУ

Зокрема, центр у Харкові займатиметься:

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Видачею засобів захисту (безоплатний прокат) для відряджень у прифронтові зони

Видачею спорядження, а саме спальних мішків (безоплатний прокат)

Видачею аптечок

Формуванням запитів для забезпечення технікою та засобами захисту при наявності фінансової підтримки донорів

Проведенням офлайн та онлайн заходів для медійників

Інформаційною підтримкою

Центри служать життєво важливими хабами, які допомагають журналістам виконувати свої професійні обов’язки на передовій, включно з районами, які зазнали російських ракетних атак. Крім того, вони пропонують тренінги з безпеки та психосоціальну підтримку для працівників ЗМІ, які постраждали внаслідок російської агресії.

Відкриття харківського Центру є частиною стратегічної трансформації мережі Центрів журналістської солідарності, яка працює з квітня 2022 року. Усі Центри отримали оновлену методологію та стратегію роботи. Тепер, з оновленим фокусом, мережа ЦЖС адаптується до пріоритетності підтримки українських та іноземних журналістів у прифронтових регіонах, а також відновленні діяльності ЗМІ у цих регіонах.

Нагадаємо, мережа Центрів журналістської солідарності запрацювала у квітні 2022 року у трьох містах України (Львів, Івано-Франківськ та Чернівці). У липні 2022 року відкрито головний центр мережі в Києві та додатково створено фронтові центри у Дніпрі та Запоріжжі. Харківський центр – це третій прифронтовий ЦЖС.

Як повідомлялося, виконавчий комітет Європейської федерації журналістів вперше провів засідання за участю України.