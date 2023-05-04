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Порт «Очаків», 20-поверховий готель. Елітні активи олігарха Новинського арештовано

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Порт «Очаків», 20-поверховий готель. Елітні активи олігарха Новинського арештовано
Загальна вартість арештованих об’єктів нерухомості, афільована з Новинським, становить понад 10,5 млрд грн
фото з Facebook Вадима Новинського

Досудове розслідування здійснюється у рамках кримінального провадження за фактом «Пособництво державі-агресору»

Служба безпеки України ініціювала арешт 230 об’єктів нерухомого майна, що на праві приватної власності належать 23 юридичним особам, підконтрольних олігарху Вадиму Новинському. Про це йдеться у розслідуванні «Главкома» «Велика націоналізація. Вадиму Новинському приготуватися».

Серед арештованих активів 20-поверховий готельний комплекс Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska, що у центрі Києва; виробничі та складські приміщення групи компаній «Верес», яка спеціалізується на виробництві та реалізації консервних виробів; морський торговий порт «Очаків» у Миколаївській області, торгівельні центри тощо.

Готельний комплекс Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska, що у центрі Києва, потрапив під арешт
Готельний комплекс Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska, що у центрі Києва, потрапив під арешт
фото з відкритих джерел

Загальна вартість арештованих об’єктів нерухомості становить понад 10,5 млрд грн.

Морський торговий порт «Очаків» у Миколаївській області теж під арештом
Морський торговий порт «Очаків» у Миколаївській області теж під арештом
фото з відкритих джерел

Арешт активів Новинського відбувся у рамках кримінального провадження за фактом «Пособництво державі-агресору» (ч.1 ст. 111-2 Кримінального кодексу).

«Відкрито кримінальне провадження, яке дозволяє нам збирати доказову базу, ініціювати арешти активів. Коли ж буде зібрано достатньо доказів, тоді оголошується підозра. Це, як із кейсом митрополита УПЦ МП Павла (Петра Лебедя). Кримінальне провадження було зареєстровано у березні 2022 року, а підозру він отримав 1 квітня 2023 року. Усе через те, що слідство очікувало висновків експертизи аудіозаписів телефонних розмов священнослужителя», – роз’яснив «Главкому» представник спецслужб тонкощі досудового розслідування.

Нагадаємо, що 13 квітня СБУ через суд вдалося арештувати майно вартістю 3,5 млрд грн проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору. В Україні фігура Вадима Новинського набула значної політичної ваги у розквіт правління команди Віктора Януковича. У травні 2012-го тодішній президент своїм указом дав українське громадянство олігарху, який досі був громадянином РФ. Вже через рік бізнесмен Новинський став народним депутатом від тодішньої провладної Партії регіонів. Під куполом Верховної Ради політик просидів до початку липня 2022-го, себто усі дев’ять років війни. Лише влітку минулого року він добровільно склав депутатський мандат, бо вирішив «зосередитися на гуманітарних проєктах» та став відомим церковником Московського патріархату. 

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Теги: СБУ санкції Вадим Новинський арешт

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