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США прагнуть посилити правила торгівлі російською нафтою

Діана Гасюк
glavcom.ua
США прагнуть посилити правила торгівлі російською нафтою
фото: Reuters

Більшу частину минулого літа і всю осінь Росія продавала нафту вище граничного рівня за двома різними каналами

Сполучені Штати Америки будуть вимагати від вантажовідправників більшої прозорості щодо їхніх угод з російською нафтою, у спробі забезпечити дотримання санкцій проти РФ. Про це повідомляє Reuters.

«Значна кількість (російської) нафти насправді може витікати за межі «Великої сімки», – сказав один із чиновників.

Повідомляється, що  більшу частину минулого літа і всю осінь Росія продавала нафту вище граничного рівня за двома різними каналами. Одним із них були послуги коаліції з торговельного використання (G7), які не дотримуються вимог.

«А другий – через цей альтернативний флот, який раніше становив невелику частину, але значно збільшився», – пише Reuters.

Чиновники підкреслили, що, окрім спрямованих санкцій, вони настоюють на «деталізації витрат», коли російські покупці нафти представлятимуть західним страховим компаніям та вантажовідправникам документи, що підтверджують, що торгівля відбувалася в рамках встановлених обмежень.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз ввів в дію новий, 12-ий, пакет санкції проти Росії. 

Накладається заборона на прямий чи непрямий імпорт або перевезення алмазів з Росії. Ця заборона поширюється на алмази походженням з Росії, алмази, що експортуються з Росії, алмази, що прямують транзитом через Росію, і російські алмази, оброблені в третіх країнах. Заборона також поширюється на ювелірні вироби з російськими діамантами.

До санкційного списку було додано 29 організацій, які підтримують військово-промисловий комплекс Росії у її війні проти України. Деякі з них належать до третіх країн та залучені до обходу торгових обмежень, або є російськими організаціями, залученими до розробки, виробництва та постачання для військово-промислового комплексу Росії електронних компонентів.

Теги: росія санкції торгівля імпорт документи послуги перевезення Європейський союз правила

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